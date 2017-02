"Cuando Rafel juega sin dolor, recupera el nivel", dice su tío

Toni Nadal, el entrenador y tío de Rafel Nadal, analizó el buen inicio de temporada de su pupilo y aseguró que la recuperación de su buen nivel responde a que no tiene problemas físicos de los que preocuparse. "Hacía años que Rafel estaba estresado por los problemas físicos. No puedes entregarte del todo en la pista, no puedes tener la mejor actitud en la pista y pierdes demasiada confianza", relató Toni en una entrevista que publicó ayer el diario francés L´Équipe. El entrenador de Nadal se refirió a los problemas que su sobrino ha arrastrado "en la mano, en la rodilla, en el pié" que acaban de tener "más importancia que la fuerza". "Pero desde que ha podido jugar al tenis sin dolores, enseguida recuperó un buen nivel", aseguró Toni, que también destacó "el aporte" de Carlos Moyá.

Para el técnico, Nadal demostró en Australia que "ha recuperado su juego" porque hizo "un buen torneo, tuvo una buena actitud y disputó buenos partidos". El entrenador reconoció que a principios de la pasada temporada cometieron el error de cambiar el cordaje de la raqueta del tenista con el objetivo de "ganar en potencia", pero, en realidad, "lo único que se ganó fue una pérdida de confianza".