Importante triunfo del Santa Marta

­En la vuelta a la normalidad tras el pasado fin de semana pasado por agua, si bien muchos son los partidos atrasados pendientes de resultado, destacó en esta jornada la victoria del Santa Marta sobre el Lloseta en Superpreferente, importante triunfo que le permite mantenerse segundo en solitario.

El Atlético Son Flo perdió ante el Amanecer, que también se acerca a las plazas de ascenso. Por su parte, el líder Son Verí mantiene su margen tras derrotar al colista Vila d´Andratx.

En Nacional masculina no hubo sorpresas y vencieron los dos aspirantes al título. Son destacables las victorias del Bar Central y Son Busquets ante Punta Verde y Sóller respectivamente, que les valen para coger ánimos y soñar con lograr la difícil permanencia en esta categoría.

En Preferente se produjo la sorpresa tras la abultada derrota sufrida por el líder Son Dameto en las pistas del Unión de Sóller. El Can Pastilla no desaprovechó esta circunstancia para vencer con claridad en su desplazamiento a San Francisco y meter presión al líder. No fue el caso del Verge de Lluc, que no recortó distancias tras perder ante el Turó.

Los grupos de Primera se están igualando en su parte superior tras las derrotas sufridas por el Atlético Andratx ante el S´Arracó, en el grupo A, y del Athlétic Portocolom ante el Molineros en el grupo B, lo que deja entrever que la segunda vuelta será apasionante.

En Nacional femenina, el Deportivo Bahía´s suma y sigue; aún no conoce la derrota y en esta jornada venció al Bar El Patio. El que ya parece que se borra de la pugna por el título es el Mallorca, que perdió en su visita al Puente. El Can Pastilla se mantiene segundo a dos puntos tras ganar en las pistas de Son Dameto.