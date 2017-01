El Palma Air Europa negocia con cuatro pívots de perfil similar al de Fonseca

El Palma Air Europa trabaja en la llegada de un pívot para sustituir a Cláudio Fonseca. "No hay novedades concretas", especificó ayer Xavi Sastre, aunque el técnico y director deportivo aseguró que se ha contactado con cuatro jugadores "para tratar de llegar a un acuerdo. Sin embargo, las ajustadas condiciones económicas con las que se maneja el club en la negociación no han posibilitado que se pueda concretar el fichaje.

"Tenemos un presupuesto y a las cuatro opciones que nos han gustado no llegamos. Estamos en la lucha de ver si ceden ellos, cedemos nosotros o no cede nadie. Creo que son opciones interesantes", desveló Sastre, que busca un jugador de perfil similar al de Fonseca, "que defensivamente sea duro, ayude al rebote, intimide y que en ataque ayude".

Hacerse fuertes en casa

Por otro lado, el Palma afronta mañana un partido casi a vida o muerte ante un Marín Peixegalego que llega a la cita en línea ascendente y Xavi Sastre remarca la importancia de hacerse fuerte como local: "Tenemos complicada la clasificación para el play-off y tenemos el partido marcado en rojo. Meternos en play-off pasa por ganar todos los partidos en casa".

En referencia a su equipo, Sastre se muestra "tranquilo y con confianza" por el trabajo que realizan, pero su preocupación se centra en la plaga de lesiones que acechan al equipo desde el arranque de temporada. Para este encuentro estarán todos a disposición del técnico, aunque Asier Zengotitabengoa no llegará al cien por cien y Toni Vicens se torció el tobillo en el último entrenamiento, aunque no parece peligrar su participación. "Estoy muy motivado y no estoy preocupado. Sólo me preocupan las lesiones, de todo lo demás estoy muy contento", apuntó el técnico del Palma.