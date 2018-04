"Estamos educando a una generación que en 15 años no tendrá interés por el teatro"

El tenor zaragozano, de carrera meteórica, ofrecerá un recital junto a Xisco Blanco (piano) esta tarde (19 horas) en el Palacio de Congresos de Palma.

Eduardo Aladrén, conocido ya por el público mallorquín tras su actuación en la producción Eugene Onegin del Teatre Principal en 2015, ofreció ayer en el Arxiu del Regne una charla a los alumnos del Conservatorio.

¿Qué consejo les ha transmitido a los estudiantes de música?

Una vez uno se ha graduado se da cuenta de que hay un abismo entre el conservatorio y los teatros. No hay un vínculo entre ambos. En Alemania y en EE UU, donde he vivido muchos años, sí hay programas de jóvenes artistas. En este sentido, les he dicho que se tienen que ir fuera para acumular experiencia.

Como usted hizo.

Sí. A un cantante español recién graduado le conviene irse a Alemania, Suiza o Austria, donde los jóvenes artistas están integrados en los teatros. Allí les dan sus papeles, tienen un sueldo y les dan la posibilidad de trabajar con profesionales de alto nivel. Son una suerte de prácticas remuneradas. Si comparamos las cifras, nos damos cuenta de que las oportunidades de trabajo en Alemania son infinitamente mayores. Allí hay unos 73 teatros de ópera. En España, diez. Hay que irse fuera para hacer currículum. Luego cuando regresas se te aprecia. Si yo no me hubiera ido fuera, no se me habrían abierto las puertas aquí.

Si no se renueva el público, ¿en lugar de diez puede llegar a haber cinco teatros de ópera en España?

Es cierto que el público del género lírico está envejeciendo un poco. Pero eso se soluciona invirtiendo en cultura. En Alemania, las óperas están llenas de jóvenes. Allí hay mucha voluntad política. Pero aquí estamos educando a una generación que en 15 años no tendrá interés por ir al teatro.

¿Cómo calificaría el programa que va a interpretar esta noche?

Es variado, asequible, para todos los públicos. Empezamos con canción alemana, un poco de ópera después, arias muy consolidadas. En la segunda parte ejecutaremos canciones españolas, latinoamericanas, zarzuela. Es un programa muy equilibrado que al público se le va a hacer muy cortito.

¿Hacia dónde evoluciona su voz?

Me estoy metiendo en el verismo de Tosca o Adriana Lecouvreur. Disfruto mucho cantándolas.