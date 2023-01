Se convalida en el Congreso la bajada del IVA a productos de primera necesidad, la prórroga de la gratuidad del transporte público o las ayudas a las familias vulnerables y el Gobierno lo tiene claro, "es dificil decir que no a este elenco de medias salvo que las razones para no votar este real decreto ley sean intentar hacer daño al gobierno", ha dicho el ministro Bolaños. Y aunque la oposición no ha votado a favor, las medidas salen con un muy amplio apoyo, porque al sí de los socios del Gobierno, se suma la abstención de Ciudadanos, PP, VOX, que se atribuyen parte de las medidas. El Gobierno y el PP han coincidido en otra cosa. Por motivos diferentes ambos son optimistas sobre el 2023.