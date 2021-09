Esta noche no han caído bombas porque el volcán ya no está explosivo. Tampoco las piedras de más de 2 milímetros están siendo proyectadas fuera del área del volcán. El volcán está efusivo. Y además de lava, la ceniza es la protagonista aunque parezca que hay menos. Viaja en una nube a 7 kilómetros de altura distribuyéndose cada vez más lejos. Como los técnicos no llegan a todas partes para analizarla, piden a los palmeros que se conviertan en científicos por un día.