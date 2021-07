Dos bebés ingresados en este hospital de Alzira, en Valencia. Tienen menos de un mes. Otro en Murcia. Recién nacido, nació contagiado. El diagnóstico es bueno, no corren peligro. De hecho, la inmensa mayoría sufren síntomas leves y se recuperan pronto. Los pediatras restan importancia al COVID entre los más pequeños. "Me gustaría tranquilizar en el sentido de que sigue siendo muy rara la necesidad de hospitalización y hay muy poca enfermedad grave en este grupo de edad", indica Carlos Rodrigo, director de Pediatría del Hospital Germans Trias i Pujol. Lo que sí preocupa más, que se están disparando los casos entre menores de 12 años. Ahora mismo, triplicándose. Y al menos hasta septiembre, sin vacuna aprobada para minimizar aún más los riesgos. "Por suerte ha habido poquitos casos en estos últimos 15 meses", subraya el doctor Rodrigo. Y también las secuelas a largo plazo que se empiezan a vislumbrar. En especial, ya en niños en torno a los 8 años, que han desarrollado un síndrome inflamatorio que tiene efectos sobre la salud cardiaca. "Las propias defensas del infectado, unas semanas después de la infección, generan una respuesta exagerada", explica el pediatra. "Es un síndrome que requiere un cuidado hospitalario mucho más serio". Como tampoco se puede desdeñar su papel en los contagios. Los pequeños están muy concienciados. "Son muy conscientes de la mascarilla, el gel... todo. A los preadolescentes les cuesta más", relata una madre. Y los más chiquitines son también difíciles de controlar. "No llevan mascarilla, tocan a otros niños. Es preocupante", reconoce un padre. Así que sigamos sin bajar la guardia.