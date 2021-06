"No me podéis detener". Los dos jóvenes de Córdoba que se fugaron ayer del Hotel covid Palma Bellver donde estaban confinados se enfrentaron a los guardias de seguridad en la recepción para poder marcharse. Así se puede observar en un vídeo colgado en las redes sociales, donde maletas en mano, los estudiantes pedían que les dejaran pasar: "nos estáis reteniendo", declaraban. Por otro lado, los trabajadores de seguridad indicaron que "no os estamos reteniendo, vosotros estáis en cuarentena".