El cantante Enrique Iglesias sacaba nuevo tema junto a Yotuel hace apenas dos meses. "Fría" era el título del nuevo éxito del hermano de Tamara Falcó y mucho se especuló sobre su letra.

Fue la propia marquesa de Griñón la semana pasada en 'El Hormiguero' quien expresó que su marido, Íñigo Onieva pensaba que la letra del tema del segundo cantante de la familia Iglesias Preysler iba dirigida hacia él y su infidelidad que Tamara perdonó durante el año pasado y por las que realizó estas famosas declaraciones: "Aunque solo haya sido un segundo en el metaverso no le voy a perdonar".

La letra del nuevo tema del artista empieza: "Quizás fui yo, el que se fue de fiesta tarde y no llegó, pero no estuve con nadie, juro por Dios que me tentaron muchas veces, pero no"