El director y presentador del programa nocturno 'El Chiringuito' y del informativo deportivo de mediodía 'Jugones', Josep Pedrerol, analiza las últimas informaciones sobre el futuro de Kylian Mbappé. "Mbappé lo tiene todo a favor. Por un lado está el PSG, por otro está el Real Madrid y por otro está el propio futbolista", explica Pedrerol, que añade: "El futbolista lo tiene todo a favor. Mbappé dice: 'Me quedo, de momento. Si me quieren vender acepto, pero por el dinero que yo diga y al club que me dé la gana'".