El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se ha mostrado tranquilo y ha restado importancia a la derrota frente a la Juventus por 3-1, pero no esconde que su equipo ha mostrado en esta pretemporada una debilidad defensiva que se debe corregir. "No estamos acostumbrados a esta fragilidad defensiva. El aspecto defensivo hay que mejorarlo, hemos encajado muchos goles en contra. Ha faltado equilibrio y necesitamos arreglarlo. Es un problema fácil de solucionar. Bajar un poco el bloque puede ser una solución. Está claro que es lo que tenemos que solucionar. Es evidente. A nivel ofensivo no me preocupa. Me preocupa más lo defensivo", ha insistido.