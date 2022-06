No podía ser de otra manera, con todos los honores y con Florentino Pérez a la cabeza de un acto en el que también estaban sus compañeros. Marcelo se ha despedido este lunes del Real Madrid y lo ha hecho entre lágrimas. Se marcha como el jugador con más títulos del club blanco. "Salgo de aquí con la cabeza alta. Soy un afortunado, todo lo que he tenido en mi vida ha sido con trabajo, pero he tenido suerte de la gente que he tenido a mi lado. Muchas gracias a todos. No es un adiós, no me siento que me vaya del Madrid. Si no me dais una entrada, tendréis un problema", ha bromeado el hasta ahora capitán al finalizar su intervención en Valdebebas.