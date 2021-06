María Teresa Íñigo, una enérgica y divertida jovenzuela nacida en Pamplona hace 81 años nos cuenta estar de lo más orgullosa y agradecida por la fantástica niñez, juventud y vida que ha tenido. De familia militar, liberal y dialogante, viajó mucho desde muy pequeña y ha seguido disfrutando de este privilegio durante toda su vida, conociendo España y el mundo entero. «Si lees y viajas, lo tienes todo», nos dice .

Su familia le inculcó desde muy pequeña los valores de la libertad y la responsabilidad así como la importancia del papel de la mujer trabajadora en la sociedad, del cual siempre ha sido una abanderada como ya lo fueron su madre y abuela. Estudiante de carrera, opositó a Correos obteniendo la plaza a la primera. En San Sebastián fue donde conoció a su marido Juan, nacido en Mallorca. Transcurrido un tiempo, al mismo tiempo que acontecieron trágicamente los atentados terroristas creando un clima de gran pavor en San Sebastián, tomaron la decisión de solicitar el traslado en sus respectivos trabajos e irse a vivir a Mallorca, isla que tenía y tiene enamorada a María Teresa.

Su marido hace unos dos meses, tuvo que ser ingresado de urgencia estando en el hospital varias semanas durante las cuales fue María Teresa quien se encargó de atenderle. Antes de conceder el alta a su marido, María Teresa junto a su hija Mar ya habían visitado Ca’n Granada para disponer de un apartamento en el que Juan pudiera recuperarse tranquilamente y en el que María Teresa pudiera estar con él lo más cómoda posible. «Tómatelo como unas vacaciones, aquí te lo harán todo y estarás muy bien”» le comentó su hija Mar. María Teresa conocía el modelo de Ca’n Granada, pues lo había visto en Canadá y en Pamplona, aunque se tratara de un complejo nuevo en Mallorca.

El día que se disponían a recoger a Juan del hospital, María Teresa se cayó rompiéndose la cadera. Mientras le intervenían en el hospital Quironsalud Palmaplanas, su marido estaba atendido y residía en Ca’n Granada y a su hija le resultaba de lo más cómodo la cercanía entre ambos lugares para poder visitar a ambos.

«Gracias a Dios que teníamos reservado apartamento en Ca’n Granada y hemos podido estar los dos. Es un sitio en el que se está de maravilla y te cuidan como nadie. No es el clásico lugar para gente mayor. Incluso hay gente muy joven que reside aquí desde hace tiempo y ha amueblado a su gusto el apartamento. Poder hacer eso es de 10», dice María Teresa. «Durante el tiempo que he tenido que hacer reposo, me han cuidado de maravilla. Las ayudas en el momento de bañarme, no veas con qué atención te tratan, con qué cariño... Y mi marido que suele ser difícil con el comer, aquí nos ofrecen de todo riquísimo y en cantidad, quieres esto o te apetece esto otro… una auténtica maravilla. Digno de tener en cuenta cuando tengas una situación en la que tienen que atenderte o simplemente quieres una temporada de descanso», explica. De lo a gusto que se han sentido, han estado encantados de recibir visitas de amistades, así como también de sus familiares.

María Teresa, tan aficionada a la lectura como al deporte, tiene muchas ganas de seguir recuperándose a buen ritmo para iniciar de nuevo sus clases de Pilates que dejó aparcadas después de la pandemia. Le hace especial ilusión que en Ca’n Granada pueda practicar esta disciplina y enseguida que su cadera se lo permita, se apuntará, así como también a las cenas especiales de los sábados para poder disfrutar del baile: «El ambiente que hay aquí es fabuloso y tienen detalles preciosos, tanto cuando haces el cumpleaños, como cuando son celebraciones de días especiales»

«Yo hasta que no me encuentre bien no me voy. Me he visto muy mal y he tenido la suerte de estar aquí que es demasiado cómo tratan a la gente, el cariño, la entrega. Las revisiones médicas las tengo en el Hospital Quironsalud Palmaplanas y al estar al lado es de lo más cómodo, incluso los días que llueve, ni te mojas al contar con un acceso directo desde Ca’n Granada. Es una monada, incluso vinieron al propio apartamento a ponernos la vacuna del covid. Aquí te lo solucionan todo».