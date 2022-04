343 Industries ha compartido una publicación en la que se detallan tres nuevos modos de juego que llegarán a ‘Halo Infinite Lone Wolves: Temporada 2’: King of the Hill, Land Grab y Last Spartan Standing. En esta publicación, que incluye comentarios de Zach Boyce, diseñador de sistemas y modos multijugador, se habla de las variaciones introducidas en los modos ya conocidos, así como de las experiencias que puedes esperar de esta segunda temporada. Descubrimos los tres nuevos modos y sus variantes adicionales.

King of the Hill Ya sabes cómo se juega, pero aquí hay un pequeño giro. Aparece una colina neutral en el mapa y dos equipos luchan para controlar la colina y ganar puntos. Cuando un jugador ingresa a la colina sin oposición, comienza a ganar 1 punto por segundo en una barra de captura. Cuando la barra de captura de un equipo está llena, obtienen 1 punto y aparece una nueva colina en otro lugar del mapa. Land Grab Al comienzo de la partida, hay 3 zonas neutrales alrededor del mapa. Cuando un jugador captura una zona, se bloquea y le da a su equipo 1 punto. Cuando se capturan todas las zonas, hay un intermedio antes de que aparezcan 3 nuevas zonas neutrales. El primer equipo en anotar 11 puntos, gana. Last Spartan Standing En esta experiencia de todos contra todos, 12 jugadores aparecen en los mapas de Big Team Battle con una carga limitada y 5 reapariciones. Una vez que un jugador se queda sin reapariciones y ya no puede participar, bien puede observar o abandonar la partida sin penalización. Si un jugador muere, podrá recurrir a un arma diferente, algo que los jugadores de "Escalation Slayer" sin duda están familiarizados. La partida termina cuando solo queda un Spartan en pie. Asimismo, el pasado viernes 15 de abril, 343 Industries mostró un adelanto de "Catalyst", el nuevo mapa de Arena, y "Breaker", otra nueva ubicación orientada al Big Team Battle. Ambos se lanzarán el 3 de mayo con la Temporada 2. No está de más apuntar que el modo multijugador de ‘Halo Infinite’ es gratuito en Xbox One, Xbox Series y PC. El modo campaña, por el contrario, se comercializa por separado y también se encuentra disponible en las citadas plataformas. No obstante, los usuarios de Xbox Game Pass pueden acceder a la campaña de forma gratuita, ya que el juego llegó al catálogo en su día de lanzamiento.