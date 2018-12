Crash regresa con 'Crash Team Racing Nitro-Fueled'

Los Games Awards 2018 también han tenido un espacio para el querido Crash, que regresa de nuevo con el anuncio de la remasterización de 'Crash Team Racing Nitro-Fueled'. El juego, desarrollado por Beenox, se ha creado desde cero, incluyendo personajes, coches, pistas y escenas, para la nueva generación de consolas y con gráficos HD. Los fans podrán ver las expresiones de Crash y sus amigos con todo detalle, mientras se atacan mutuamente con power-ups y toman a toda velocidad las pistas de carreras originales. Como no podía ser de otra manera contaremos con una amplia variedad de personajes, incluyendo a Crash, Coco y al Dr. Neo Cortex entre otros, que podrán participar en los modos Adventure, Arcade Single Race y Cup Race, Time Trials y Battle Mode.

"El amor que los fans sienten por Crash Team Racing va más allá de un divertido juego de carreras, y estamos encantados de mostrarles en qué hemos estado trabajando para celebrar su 20 aniversario", ha mencionado Thomas Wilson, Co-Director de Beenox. "No solo estamos modernizando Crash Team Racing con Crash Team Racing Nitro-Fueled, sino que también estamos ofreciendo a los fans mucho más, incluyendo todos los personajes y pistas que adoran, junto con toneladas de animaciones y personalidades adicionales, que habrían sido imposibles en el título original." 'Crash Team Racing Nitro-Fueled' estará disponible el 21 de junio de 2019 para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. No te pierdas el tráiler de presentación.

