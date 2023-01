Tres meses después del escándalo de la infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó, la pareja se ha reconciliado. A pesar de las duras declaraciones que hizo la marquesa de Griñón después de que se conociera que su novio había mentido a cerca de las imágenes que habían salido a la luz donde se le veía besándose con otra chica, ha podido perdonar el engaño del empresario e incluso han puesto fecha para su boda: el 17 de junio de 2023.

La pareja parece haberse puesto de acuerdo para acabar de confirmar su reconciliación. Ambos subieron el pasado miércoles una fotografía de un viaje que hicieron al Polo Norte para ver las auroras boreales. Tamara Falcó ha subido unas instantáneas muy invernales donde se les ve acaramelados e ilusionados junto a un breve texto dando algunos detalles de su viaje, pero Íñigo ha ido un paso más allá y le ha dedicado una carta de amor a Tamara.

"El amor gana, y es lo que ha prevalecido y lo que nos ha traído hasta aquí tras estos meses tan duros" comienza Íñigo, haciendo alusión a los tres meses en los que han estado separados debido al escándalo de la infidelidad que, a pesar de que Tamara juró y perjuró que jamás perdonaría algo así, finalmente, el amor ha ganado. "El amor que sentimos el uno por el otro, contra todo pronóstico, nos ha vuelto a unir", añade el empresario.

Íñigo parece haber reflexionado sobre lo ocurrido y ahora sabe lo que "no quiere" en su vida: "Lo vivido tras nuestra ruptura, ha sido probablemente el episodio más duro y desagradable de mi vida. Pero, sin embargo, me quedo con lo bueno, y es que también ha sido una lección muy valiosa, de la que saco muchísimas lecturas positivas, sobre todo el saber, no lo que quiero en mi vida, que eso lo tenía claro, sino lo que no quiero".

Onieva le jura amor eterno a Tamara, sacando como conclusión de estos meses que es lo que "más quiere en el mundo" y que está "completamente enamorado" de ella. "Eres un ángel que Dios ha puesto en mi camino, que saca lo mejor de mí y me hace querer ser mejor persona en lo personal, profesional y espiritual", continúa, asegurando también que Tamara es "su absoluta prioridad". "Tu felicidad y nuestro proyecto conjunto de pareja y de familia", añade.

El empresario, incluso, hace referencia a la famosa frase del “nanosegundo” de Tamara. "Mi único objetivo es hacerte feliz cada segundo de tu vida, o mejor dicho, cada nanosegundo”.

Ha asegurado, también, recompensarle todo el sufrimiento que le ha provocado con "una vida llena de felicidad y amor donde compartir risas, retos, lloros, proyectos, todo". "Hace falta mucha valentía para habernos dado una oportunidad, pero I won’t let you down (no te defraudaré), continua.

"Aprovecho y quiero dar las gracias de corazón a todos los que habéis estado apoyándome, dándome cariño y fuerzas durante estos meses", concluye Íñigo, dando gracias a su familia, amigos, compañeros de trabajo y periodistas, además de todos los desconocidos que han dedicado unos minutos para mandarle "unas líneas de cariño".