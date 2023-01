Primera polémica entre Shakira y Piqué este 2023. El pasado sábado el exfutbolista apareció junto a su hijo Milan, de 9 años, en el streaming de la King League sin el consentimiento de su madre, algo que ha molestado mucho a la cantante colombiana.

El pequeño participó activamente y habló como uno más, conquistando a la audiencia por su personalidad, sin embargo, a Shakira no le ha hecho ninguna gracia que su exmarido haya expuesto así a su hijo sin su permiso, además del hecho de que han tratado temas inapropiados para la edad del pequeño. De hecho, muchos se sorprendieron por lo celosa que han sido siempre Shakira con su vida privada, sobre todo en lo que respecta a sus hijos.

De hecho, tal y como ha confirmado su oficina de comunicación, está muy enfadada porque no dio ningún consentimiento para que su primogénito apareciese en esa red social. Aseguran que "la cantante en ningún caso dio su consentimiento previo ni fue consultada respecto a la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un proyecto deportivo".

Sin embargo, el problema no quedó ahí y es que en un momento, Piqué da paso al youtuber DJ Mario de la siguiente manera. "Tenemos aquí a DjMario, el violador, el violador de pantallas, jugando y ganando y celebrando goles, que parece que se esté violando al compañero que tiene al lado", un lenguaje que a muchos ha parecido inapropiado, sobre todo teniendo en cuenta que había un menor en el directo.

Que hace Pique llamando violador a DjMariio jsjsjsjs es el mejor presentador de la historia pic.twitter.com/PO76XrAZIc — Puyi (@_PUYlFCB) 6 de enero de 2023

Gerard Piqué hizo un directo en Twitch de la Kings League, una liga de fútbol 7 protagonizada por streamers y exjugadores españoles de la que es presidente. En este streaming apareció su hijo Milan que, según palabras del exfutbolista, fue algo espontáneo y no estaba planeado. "No es el anuncio, mi hijo no es el anuncio. Le hemos puesto aquí porque a última hora quería salir", declaró.

Esta no es la única polémica que ha protagonizado la pareja en los últimos meses. La última información que se tiene sobre su ruptura es que la cantante, habiendo conseguido la custodia legal de sus hijos, desea mudarse a Miami lo antes posible para que sus hijos tengan privacidad y tranquilidad después del mediático divorcio.

Aunque estaba previsto que el viaje tuviera lugar a principios del mes de enero, se ha retrasado debido al delicado estado de salud del padre de la artista, Willian Mebarak, de 91 años, según ha informado El Periódico, que también afirma que el traslado se ha pospuesto hasta junio, por lo que los niños acabarán el curso escolar en Barcelona.