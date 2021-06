"A pleno sol. Domingo a las 15.30 del medio día. En un principio, nada que temer". Con estas palabras publicadas en Instagram, la actiz Candela Peña denunciaba este domingo un episodio de acoso sexual. La intérprete, contó que un hombre comenzó a masturbarse y a perseguirla a plena luz del día mientras paseaba en bici. "Tras perseguirme un hombre robusto de 1.80 camiseta blanca, riñonera, pelo canoso, barriga y pantalón corto oscuro; y tras girarme en varias ocasiones, me ha esperado a mi vuelta entre matojos masturbándose. Y lo peor es que tras empezar a correr sabía que no tenía escapatoria", explica.

Candela tuvo que pedir ayuda a dos ciclistas y llamar al teléfono de emergencias. "Si no es por los chicos en bici, no sé… Y la del 112 diciéndome que no era concreta… correr por senderos de bici que van a dar a la Casa de Campo", aseguaba Peña. La colaboradora de 'La resistencia' agradeció a los dos ciclistas su ayuda y se quejó de que se pusieran en duda sus palabras cuando únicamente había salido a hacer deporte. 'Correr por senderos de bicis que dan a la Casa de Campo [el parque público más grande de Madrid]... ¿Esto cómo se llama? Malas personas', añadió.