Los pingüinos barbijo han desarrollado una estrategia evolutiva para adaptar su sueño a las duras condiciones antárticas: aunque duermen 15 horas al día, lo hacen sumando hasta 10.000 microsiestas que duran pocos segundos. Y mientras duermen, sus cerebros reflejan la misma actividad neuronal de los pájaros: cada hemisferio descansa en total entre once y doce horas.

Los pingüinos barbijo (Pygoscelis antarcticus) son una especie de pingüino que habita en varias islas y costas del Pacífico Sur y el Océano Antártico.

Su nombre se debe a la estrecha banda negra que tienen debajo de la cabeza, que parece una barbilla. Son aves marinas muy sociables y ruidosas, que forman grandes colonias de miles de individuos.

Los pingüinos barbijo también duermen: el sueño permite la recuperación física y mental, la regulación de los ritmos circadianos y el procesamiento de la información.

Sin embargo, el sueño también implica una vulnerabilidad, ya que reduce la capacidad de reaccionar ante estímulos externos. Por eso, muchos animales han desarrollado estrategias para adaptar su sueño a las características de su hábitat y su estilo de vida.

Apareamiento y crianza

Los pingüinos barbijo son un ejemplo de esta adaptación. Estas aves pasan la mayor parte de su vida en el mar, donde se alimentan de peces, krill, camarones y calamares. Sin embargo, cada año, entre noviembre y marzo, regresan a la tierra para formar parejas, poner huevos y criar a sus polluelos.

Durante este periodo, los pingüinos barbijo tienen que soportar temperaturas de hasta -20°C, vientos de hasta 100 km/h y la presencia constante de un depredador de huevos, el págalo polar.

Además, tienen que compartir el espacio con miles de otros pingüinos, lo que genera ruido y movimiento constante y dificulta conciliar el sueño.

Península Barton

Para averiguar cómo duermen los pingüinos barbijo en estas condiciones, un equipo de científicos franceses y coreanos realizó un experimento con 14 individuos reproductores de una colonia situada en la Península Barton (62°14.30 S, 58°46.50 W), al sureste de la Isla Rey Jorge, en la Antártida.

Los investigadores colocaron unos dispositivos llamados acelerómetros en las cabezas de los pingüinos, que registraban sus movimientos y la actividad cerebral: les permitían analizar de forma remota las funciones corporales de los pingüinos y su paradero.

También grabaron muchas horas de la vida de estos pingüinos cuando estaban en sus nidos, para registrar el comportamiento del sueño en el momento de la crianza.

Datos reveladores

Los acelerómetros recogieron los datos durante 10 días, entre noviembre y diciembre de 2020, cuando los pingüinos estaban incubando sus huevos o cuidando de sus crías.

Los resultados, publicados en la revista Science, mostraron que los pingüinos barbijo duermen más de 10.000 veces al día durante unos cuatro segundos cada uno.

La siesta más larga observada duró 34 segundos, pero la mayoría duró menos de 10 segundos. En total, los pingüinos duermen casi 15 horas al día.

Durante las siestas cortas, en el cerebro de los pingüinos se producían señales nerviosas típicas del sueño de los pájaros: sólo uno o ambos hemisferios del cerebro estaban activos mientras dormían. Sin embargo, cada hemisferio del cerebro duerme en total entre once y doce horas.

Diferentes momentos

Los científicos observaron microsueño tanto en pingüinos que se reproducían activamente en el nido como en aquellos que buscaban comida en ese momento.

Observaron que las siestas durante la fase de anidación fueron ligeramente más cortas y frecuentes que durante la caza. En general, los animales durmieron menos en el mar, pero luego lo compensaron, informan los investigadores.

Este comportamiento durante el sueño no tiene precedentes en el reino animal, enfatizan los científicos, para quienes no está claro si surgió debido a una ventaja biológica o si representa una reacción al ruido.

Mejor por el día

Los análisis mostraron también que los pingüinos dormían más profundamente y durante más tiempo durante el día que durante la noche.

Aunque sus nidos estaban en el borde de la colonia de pingüinos, los cortos períodos de sueño eran más largos y profundos, según mostraron los datos.

Por lo tanto, los científicos sospechan que este microsueño no sólo puede servir para protegerse contra depredadores, sino también de sus congéneres, que son ruidosos y agresivos y perturban el sueño.

Patrón de sueño

Los autores del estudio sugieren que este patrón de sueño podría ser una adaptación evolutiva de los pingüinos para sobrevivir en un entorno extremo y variable, donde el sueño profundo y prolongado podría ser peligroso.

Además, los pingüinos barbijo tienen que cuidar de sus crías durante el verano, lo que implica un gran gasto de energía y una mayor necesidad de descanso.

Sin embargo, los científicos reconocen que se necesita más investigación para comprender mejor los mecanismos fisiológicos y ecológicos que regulan el sueño de estos animales.

Referencia

Nesting chinstrap penguins accrue large quantities of sleep through seconds-long microsleeps. P.-A. Libourel et al. Science, 30 Nov 2023; Vol 382, Issue 6674, pp. 1026-1031. DOI:10.1126/science.adh0771