Efectivos de Protección Civil y la Policía Local de Muro encontraron anoche a un anciano que llevaba horas desaparecido. El hombre, que al parecer tiene dificultades de movilidad, había salido a dar un paseo por los alrededores de su casa, había caído en una zona de campo y no se podía levantar. La intervención de uno de los perros de Protección Civil adiestrado en la búsqueda de personas fue providencial para localizarle y trasladarle a un hospital.

Según informa Protección Civil de Muro, sobre las nueve y media de la noche de ayer recibieron el aviso de una persona mayor desaparecida. El anciano, vecino de la localidad, había salido de su casa sobre las tres de la tarde a dar un paseo y no había regresado, y su familia le estaba buscando. Protección Civil alertó al 112 y puso en marcha un operativo de búsqueda junto a la Policía Local.

Los miembros de Protección Civil movilizaron dos perros adiestrados en la búsqueda de personas. Se reunieron con los familiares del desaparecido, dieron a los perros varias prendas del hombre para que intentaran seguir su rastro y junto a la Policía Local realizaron una batida por los alrededores de la localidad, en condiciones muy difíciles por la falta de luz.

Finalmente, sobre las once menos cuarto de la noche, Mully, uno de los perros de búsqueda, localizó al desaparecido tendido en el suelo en una zona de campo. El hombre llevaba así desde que se había caído, cerca de las cuatro de la tarde. No podía moverse y tenía frío, pero aparentemente no sufría ninguna lesión grave.

Los equipos de búsqueda cubrieron al anciano con una manta térmica y solicitaron la intervención de una ambulancia, que le trasladó a un hospital para ser sometido a un reconocimiento.