Los Bombers de Palma han sofocado esta madrugada un incendio que ha destruido totalmente una casa ubicada en la carretera de Palma a Sóller, en las inmediaciones de Son Sardina. Las llamas provocaron el desplome del tejado de la vivienda, que ha quedado inhabitable.

Según informan fuentes de los Bombers, el siniestro se produjo sobre la una y media de la madrugada pasada. El fuego se declaró por causas que todavía se están investigando en el interior de una casa ubicada a la altura del kilómetro 5,4 de la carretera de Sóller, en la entrada de Son Sardina. Cuando llegaron las dotaciones de extinción las llamas ya se habían extendido por toda la vivienda. Los bomberos estuvieron trabajando hasta las tres y media para sofocar completamente el fuego, aunque no pudieron evitar que parte del tejado se desplomara y la vivienda quedara totalmente arrasada. En el momento en el que se produjo el incendio en la vivienda no había nadie, por lo que no se han registrado daños personales.