Gabriel Fabián, el taxista que recibió una brutal paliza durante la madrugada del pasada lunes por parte dos turistas británicos, ha detallado el incidente a IB3 esta mañana: "Me llenaron de patadas y creo que me quedé inconsciente".

El taxista, que ha hablado con la televisión autonómica frente al Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, donde el juez ha decretado la puesta en libertad de los agresores bajo fianza de 7.000 euros (3.500 cada uno), cuenta que conducía su taxi por la avenida Magaluf y que, de repente, un turista, que formaba parte de un grupo de tres, saltó delante del capó de su coche.

"Es algo habitual", explica Gabriel, pero ese día estaba "indignado" y salió del coche para ver si el vehículo estaba en buen estado. A continuación, le preguntó en inglés al turista "¿qué estás haciendo?". La reacción, según el taxista, fue que estos se rieron y que un hombre "grandote" del grupo le dijo que era "una broma". Gabriel le contestó que no era una broma y que, además, el problema no era con él sino con el otro hombre. A continuación, este empezó a agredirle.

"Me pegó en la cabeza, me caí, me llenaron de patadas y se me tiró encima", explica Gabriel, que aún se está recuperando de los golpes, pues lleva puntos y, como se puede ver en la imágenes de IB3, se pueden apreciar los hematomas a consecuencia de la agresión.

El taxista explica que se quedó inconsciente durante la agresión y que se dio cuenta cuando vio los vídeos, ya que cuando los sanitarios que le socorrieron le preguntaron si se había desmayado, él dijo que no.

Los hechos ocurrieron delante de numerosos testigos que se encontraban en ese momento en el lugar. Algunos de ellos llegaron a grabar parte de la agresión con sus teléfonos móviles.

En cuanto la Policía Local tuvo conocimiento de lo ocurrido, alertó a las patrullas que estaban de servicio en la zona, que localizaron rápidamente a los dos sospechosos. Al lugar de los hechos también acudió el 061 que trasladó al hombre de urgencia al hospital de Son Espases. En el hospital fue sometido a diversas pruebas y se comprobó que no sufría lesiones de gravedad, por lo que ayer mismo recibió el alta médica.