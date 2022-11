José Enrique Abuín, alias El Chicle, ha intervenido en la última sesión del juicio en A Coruña contra él por una presunta agresión sexual a su cuñada en 2005 cuando esta tenía 17 años para aclarar que “hay gente que ha mentido” refiriéndose a la víctima, a testigos y a la Guardia Civil. “Se puede demostrar que aquí hay gente que ha mentido solo con mirar las redes sociales”, declaró, y aseguró que su cuñada le enviaba mensajes “para citarnos a cumpleaños y a su piso”.

Sobre la Guardia Civil, dijo que “también miente” porque hace 17 años “no tenía relación” con un clan de tráfico de drogas, como apuntó un funcionario, que señaló que tenían vigilado al acusado por este motivo.

También rechazó que su coche pudiese ir “fostiado” como apuntaron algunos testigos y la Fiscalía.

15 años de cárcel

Fiscalía y acusación particular mantienen su petición de 15 años de cárcel para José Enrique Abuín, alias El Chicle, por la presunta agresión sexual a su cuñada, hermana gemela de su exmujer, en enero de 2005, cuando la víctima era menor de edad.

En la tercera y última sesión del juicio que se celebra en la sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, el Ministerio Público ha defendido que “los hechos” que relata la víctima están “completamente probados”. “No existe contradicción sobre cómo se efectuó la violación”, expuso el fiscal sobre las distintas declaraciones de la cuñada de El Chicle desde hace 17 años.

En esta jornada, antes de las conclusiones, declararon dos testigos, que apenas aportaron detalles, y dos peritos que hicieron la evaluación de la víctima en aquel momento aunque reconocieron que no contaron con material suficiente para hacerlo.

“Nos falta información”, relatan y recuerdan que no encontraron “sintomatología de estrés postraumático”. Sin embargo, señalan que la víctima pudo “ocultar” esos síntomas. “Pudo haber disimulado”, indican, ya que es algo que ocurre “en las agresiones sexuales entre familiares suele pasar este tipo de cosas”.

La defensa, por su parte, pide la libre absolución de El Chicle, y destaca que el caso se ha reabierto “por el caso Diana Quer” y con “pruebas totalmente nuevas”. La abogada de Abuín se centró en las “contradicciones” de la víctima: “cambia su versión”.

El padre de Diana Quer carga contra la exesposa de 'El Chicle'

Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, asiste hoy en A Coruña a la tercera y última sesión del juicio por violación contra José Enrique Abuín, alias 'El Chicle', que está en prisión por el crimen de la joven madrileña. Quer ha cargado en A Coruña contra la exmujer del encausado, a la que culpa de encubrimiento del que fue su marido, quien estos días vuelve a sentarse en el banquillo, ahora acusado de violar en 2005 a su excuñada, hermana gemela de la que fue su mujer, cuando ésta era menor de edad.

"Hoy finaliza el juicio por el cual condenan, esperan, a la pena que corresponde por la violación de su cuñada. Desafortunadamente ni Diana, ni Vanessa ni Tania verán sentarse en el banquillo a una colaboradora necesaria para que todos estos delitos se pudieran llevar a efecto, que es la actitud de encubrimiento de la exmujer de este sujeto", ha declarado Juan Carlos Quer en alusión al crimen de su hija, a la presunta violación de la gemela de la exesposa del Chicle y a la agresión e intento de rapto de la joven de Boiro que ayer declaró en A Coruña en el juicio que se sigue en la actualidad contra Abuín.

"Sin su testimonio --ha continuado Juan Carlos Quer en referencia a la exesposa de El Chicle--, aquí el 'hermana, sí te creo' literalmente no funcionó, fue causa definitiva para que se archivara la causa que hoy se está enjuiciando 17 años después".

El padre de Diana Quer considera que "el encubrimiento que dio esta señora a su marido con una falsa coartada durante los 500 días que Diana permaneció desaparecida fue causa definitiva para que este individuo quedar impune durante esos 500 días y atentara contra la vida, afortunadamente se salvó, en ese maletero, de Tania".

Juan Carlos Quer ha insistido en la necesidad de modificar el código penal para endurecer las penas por delitos sexuales también para cómplices. "No he escuchado a ningún legislador decir sobre la necesidad de modificar el artículo 454 del Código Penal, que exime de responsabilidad penal al pariente, en este caso la mujer, que encubra un delito de tanta gravedad y que tanta víctima y que tanto dolor ha creado", ha declarado el padre de la joven madrileña asesinada por El Chicle, y ha añadido: "Parecería razonable que en vez de confrontar, los políticos se dedicaran a legislar para que esto no vuelva a suceder y que esa eximente del Código Penal desaparezca y que esta señora se pueda sentar en el banquillo, porque ha sido directamente una colaboradora necesaria para que esto se haya podido llevar a efecto".

Quer ha proclamado además hoy en A Coruña que "un depredador sexual que queda impune, va a repetir su delito" y plantea que "si queremos evitar que nuevos asesinos y violadores descuarticen el cuerpo de su víctima para facilitar su impunidad, que esta actitud sea sancionada".