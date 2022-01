"Busco sexo (contactos gays en Zamora). Me llamo (...), tengo 24 años, soy un chico morboso que busca sexo, soy versátil, muy vicioso, me mola a pelo, hago de todo, no cobro". El anuncio introducido con la identidad de su exnovio, un joven zamorano, en una página web de contactos sexuales para gays, con fotografías íntimas de este, le sentará en el banquillo de los acusados y le enfrentará a una posible condena por un delito de descubrimiento y revelación de secretos a petición de la Fiscalía Provincial, que exige un año de cárcel para el imputado.

Pero el supuesto ánimo de venganza del procesado por la ruptura de la relación sentimental no se colmó con ese anuncio de abril de 2020, según la acusación particular, sino que el acusado llegó a crear hasta 20 perfiles en Instagram, algunos con fotografías y otros con el nombre de pila de quien había sido su pareja, según la denuncia que le sentará en el banquillo de los acusados. Desde esas cuentas, el imputado por la juez por un delito de revelación de secretos, de iniciales A.Y.A., habría enviado amenazas al denunciante tales como “me voy a ocupar personalmente de hundir tu reputación”, “me voy a vengar”. “…esto solo acaba de empezar tontito”, “vas a pagar todo el sufrimiento y el dolor que me has provocado”, o “laboralmente ya me estoy ocupando de ti también”. Y es que, desde un correo electrónico, según sostiene el perjudicado, remitió su currículum a diversas empresas relacionadas con el sector en el que este trabaja con copia del enlace a la página web de contactos sexuales para gays. La acusación particular sostiene que el procesado se puso, incluso, en contacto con la empresa para la que trabaja el zamorano para acusarle de haber robado en otro empleo anterior. El imputado se habría hecho pasar por una empleada da la ETT a través de la que el zamorano había conseguido el actual contrato laboral. Pero la conducta del procesado fue más allá al publicar fotografías de la familia de su exnovio en una de las cuentas de la red social Instagram, además de mantener conversaciones con contactos suplantando su identidad, según la acusación particular que exige al Juzgado de lo Penal una condena a 4 años de cárcel por un delito continuado contra la libertad de su cliente o de acoso; por otro de amenazas y por dañar la imagen del joven zamorano. La denuncia se produjo el 6 de mayo de 2020 al descubrir el perfil falso en la página web de contactos sexuales en el que se suplantaba al zamorano, donde se ofrecían sus datos personales y de su domicilio. Las pesquisas de la Guardia Civil determinaron que el creador del perfil era la expareja sentimental del joven, según la denuncia.