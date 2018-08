El guardia civil de La Manada niega que su destino a Ibiza fuese un error

, uno de los miembros de, acusados de abusos sexuales a una joven durante los Sanfermines de 2016, ha acudido hoy a los juzgados de Sevilla, donde una periodista de Tele 5 le ha preguntado por el error informático por el que el Ministerio del Interior lo destinaba a la Unidad de Seguridad Ciudadana del cuartel de Sant Antoni, en Ibiza.

Guerrero ha explicado: "No solicité ese destino. ¿Tú crees que ha sido un error informático? No puedo hablar nada pero un error no ha sido. Que cada uno piense lo que quiera", ha dicho a la periodista de 'El programa del verano' de Mediaset.

El pasado 16 de agosto el periódico El País publicaba la noticia de que un documento interno de la Guardia Civil asignaba de modo provisional a Guerrero un puesto en la unidad de Seguridad Ciudadana del cuartel de Sant Antoni. El documento, "un avance provisional de destinos forzosos" sin carácter oficial, se publicó en la Intranet del Instituto armado "con carácter meramente informativo" para que los 66 agentes afectados, entre ellos Guerrero, pudieran presentar alegaciones.

Horas más tarde, el documento había sido modificado y se eliminaba el nombre del integrante de La Manada. "Ha sido un error informático", afirmaron desde Interior a preguntas del diario El País.