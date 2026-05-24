¿Tu empresa aparece en ChatGPT, Claude o cualquier otra IA? La nueva batalla por la visibilidad ya no se juega en Google

Imagina que un potencial cliente escribe en ChatGPT: "¿Cuál es la mejor empresa de catering en Palma para eventos?" El asistente responde con tres nombres. El tuyo no está. O piensa en el turista que, antes de reservar en un restaurante, le pregunta a Gemini qué restaurantes con cocina mallorquina merece la pena visitar en el centro de Palma. El sistema le da cuatro opciones. Tu local tampoco aparece. No es que hayan elegido a la competencia: es que la inteligencia artificial directamente no sabe que existes.

Este escenario, que hace dos años habría parecido anecdótico, casi marciano, pero ahora empieza a ser cotidiano. El comportamiento de búsqueda está cambiando. Millones de personas ya no abren Google para encontrar un servicio: le preguntan directamente a ChatGPT, a Gemini o a Claude. Y estos sistemas no devuelven una lista de diez enlaces. Devuelven una respuesta con dos o tres opciones concretas adaptadas a las necesidades de quien busca.

Estar —o no estar— en esa respuesta es la nueva frontera del marketing digital.

¿Cómo funciona? La diferencia entre buscar y preguntar

En un buscador tradicional como Google, el usuario ve una lista de resultados y elige. En un asistente de IA, el sistema sintetiza la información disponible y recomienda directamente. No hay segunda página de resultados. No hay diez opciones. El algoritmo decide qué marcas existen y cuáles no.

Para tomar esa decisión, los modelos de inteligencia artificial no rastrean webs en tiempo real. El mundo parece haber cambiado. Ahora aprenden de fuentes, de menciones en medios, de la claridad con la que una empresa describe lo que hace y para quién lo hace. Si esa información no está bien estructurada, la IA sencillamente no puede incluir la marca en sus respuestas.

Xavier March Morlà, CEO de Refineria, dando una formación de IA. / Philippe Degroote

El problema que nadie parece haber visto aún

Desde Refineria llevan meses analizando páginas web con una pregunta concreta: ¿qué ve realmente la inteligencia artificial cuando analiza una empresa? Las conclusiones no son tranquilizadoras. En la mayoría de los casos, los modelos de IA no tienen claro qué hace exactamente la empresa, en qué es especialista ni para qué tipo de cliente es relevante. No porque la información no exista, sino porque no está planteada de forma que estos sistemas puedan interpretarla.

"Ya no basta con tener una web optimizada para buscadores. Tiene que estar preparada para ser entendida e interpretada por modelos de IA." Xavier March Morlà — CEO de Refineria

La consecuencia es que muchas empresas bien posicionadas en Google son, a efectos prácticos, invisibles para ChatGPT, Gemini o Claude. Y esa brecha va a crecer conforme más usuarios adopten los asistentes como primer punto de consulta.

La ventana de oportunidad que todavía existe

Hay algo que este momento tiene en común con los primeros años del posicionamiento en Google (SEO): la mayoría todavía no se ha movido. Igual que en 2005 había pocas empresas optimizando su presencia en Google, hoy muy pocas están trabajando su visibilidad en los asistentes de IA.

Es en este contexto donde Refineria ha lanzado Visibilidad IA, un servicio diseñado para que las marcas aparezcan en las respuestas de ChatGPT, Gemini y Claude y otras IAs. El servicio parte de una auditoría inicial que analiza cómo está interpretando la IA a la empresa en este momento y dónde están los puntos de mejora. A partir de ahí, el trabajo se centra en adaptar los activos digitales —web, contenidos, estructura de información— para que los modelos puedan entender con claridad qué hace la empresa, para quién y por qué es relevante.

Xavier March Morlà, CEO de Refineria. / Philippe Degroote

¿Qué incluye el servicio?

Refineria ofrece dos vías de entrada. La primera es una auditoría inicial gratuita de cuatro pasos disponible en visibilidadia.es, pensada para entender la situación de partida. La segunda es el servicio completo de optimización, disponible desde 600€ en un pago único, que trabaja los activos digitales de la marca para que los motores de respuesta la entiendan, la citen y la recomienden.

No es SEO. Es otra cosa

Refineria insiste en que Visibilidad IA no es una evolución del posicionamiento en buscadores, sino una disciplina diferente. El objetivo ya no es únicamente aparecer en rankings (el SEO no ha muerto, pero ya no es la dictadura de hace unos años), sino conseguir que un sistema de inteligencia artificial considere a la marca suficientemente relevante como para incluirla en una recomendación. Eso exige una lógica distinta en cómo se presenta la información, cómo se estructura la web y qué señales externas respaldan la autoridad de la empresa.

Para el tejido empresarial de Mallorca y Baleares, donde el turismo, la hostelería, los servicios profesionales y el comercio local tienen una competencia feroz, la pregunta ya no es si conviene trabajar esta visibilidad. Es cuándo empezar a hacerlo.