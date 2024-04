La presidencia de Euro Toques llega a Mallorca de la mano de Maca de Castro

La reconocida chef mallorquina Maca de Castro fue nombrada ayer presidenta de la comunidad europea de cocineros Euro-Toques España en el marco de la asamblea nacional que la entidad está celebrando estos días en Oviedo. Con el nombramiento de De Castro, el liderazgo pasa a ser ocupado por primera vez por un profesional de fuera del País Vasco, además de ser la primera vez que lo ejerce una mujer.

En su discurso, De Castro (que dirige un restaurante con estrella Michelin en Port d’Alcúdia), agradeció a todos el nombramiento y dejó claro que está dispuesta a trabajar duro para fortalecer los objetivos de Euro Toques, impulsando la comunidad de cocineros y enalteciendo el patrimonio culinario y la excelente gastronomía de nuestro país, sin olvidar los retos y desafíos que representan los nuevos tiempos. Desde Euro Toques es vital compartir desafíos y buscar soluciones, que desde cada comunidad, desde dentro, hacer que pasen cosas y estar en constante movimiento.

La chef mallorquina (centro con pantalón negro), posa ayer junto a algunos de sus compañeros de la asociación europea de cocineros. / M. À. ADROVER

Cabe destacar que Euro Toques es una asociación internacional de cocineros fundada en Bruselas en 1986 por Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Paul Bocuse y Pierre Romeyer, a instancias del entonces presidente de la Comunidad Europea Jacques Delors. Actualmente la integran más de 3.500 cocineros de 18 países. En España cuenta con 800 asociados, con delegados en diversas provincias y autonomías.

En concreto, en España han sido tres los presidentes: Juan Mari Arzak, Pedro Subijana y Andoni Luis Adúriz, hasta hoy. Desde su fundación las presidencias no habían salido del País Vasco, ahora llega al Mediterráneo de la mano de nuestra cocinera más internacional: Maca de Castro. La chef ya formaba parte de la directiva encabezada por Adúriz. Han pasado 22 años desde que entrara en la asociación de la mano de Hilario Arbelaitz y Pedro Subijana.

De Castro estuvo arropada por sus amigos. / M. À. ADROVER

La presidencia de Andoni Luis Aduriz en los últimos seis años ha estado marcada, fundamentalmente por la pandemia de la cual, cuenta Adúriz, la asociación salió muy reforzada gracias al trabajo de una directiva diligente y muy activa, se demostró el valor de la asociación en muchos de los grandes problemas que surgieron con la covid. Abundantes iniciativas de cara a apoyar a productores que en aquel momento no podían vender sus productos a la restauración, cerrada por las circunstancias.

Abundantes iniciativas a nivel provincial y autonómico han marcado también los últimos años. «Euro Toques debe ser una asociación con vocación de servicio, dando apoyo a cualquier iniciativa que quiera desarrollar actividades relacionadas con la gastronomía, en todas sus facetas, desde el fogón hasta las emociones», cuenta Adúriz.

Maca de Castro, ayer. / M. À. ADROVER

Anécdota

Llegado el momento de dar un paso al lado, el chef de Mugaritz empezó a pensar en una persona conciliadora, trabajadora, sensata y con creatividad suficiente y el punto para ser alternativa conforme a los tiempos que vivimos. «En aquel momento pasó una cosa mágica. Un día de madrugada en Mugaritz, Maca había venido a cenar. Te voy a decir algo, le dije: ‘Voy a proponer que seas la próxima presidenta de la asociación’. Me dijo que no. Aunque la pilló con el pie cambiado. Yo quería una presidenta que no lo quisiera ser y siendo de una isla era la elección perfecta. Me costó lo suyo, pero acabó aceptando».

Le dije: «No pienses en ti, piensa en todo lo demás, la gente, lo que representas. Si todo sale bien y acabas siendo presidenta te pido que utilices el cargo para que Balears tenga más visibilidad, desde un egoísmo generoso. Desde este cargo puedes hacer más cosas para tu gente y tu territorio. No hay nada más inspirador que ver en otros lo que te gustaría hacer a ti, de esta forma conseguiremos que la rueda gire en la dirección adecuada».