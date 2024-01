Donde todo comienza es el lema con el que Madrid Fusión inicia su andadura mañana lunes y hasta el próximo miércoles, con varios protagonistas de Baleares. Durante los tres días serán más de 200 las ponencias con amplia presencia de chefs internacionales reivindicando las cocinas de sus lugares de origen.

El lunes 29, en la ponencia La grasa como técnica del nuevo Mediterráneo, el chef Andreu Genestra narrará la importancia que tienen las grasas, utilizadas en su justa medida, en la elaboración de sus platos, elementos denostados durante décadas y que ahora vuelven con protagonismo.

También el lunes Santi Taura cerrará la jornada con su ponencia Cocinando la historia, donde contará la particular visión de su cocina basada en recetarios centenarios, desde cocina romana pasando por cocina medieval donde las culturas judía, cristiana y musulmana adquieren todo el protagonismo de siglos trasladándolos al presente con su particular visión.

En la X edición del campeonato a la mejor croqueta de jamón ibérico participa como finalista el chef José María Borrás del restaurante menorquín santa Mariana. En el campeonato nacional de patatas bravas participa el cocinero Alejandro Ortega del restaurante Vint, Puerto de Sóller.

En el expositor auspiciado por el Consell de Mallorca serán múltiples las demostraciones a cargo de varios alumnos de la Escola d’Hoteleria. No faltarán vinos de la DO Binissalem y de Vi de la Terra de Mallorca ni del aceite de Mallorca a cargo de su DO Oli de Mallorca. Sobrasada de Mallorca para degustar con intensidad. Promete ser un estand de lo más concurrido durante los tres días del evento.