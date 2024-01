FOTOS| Así se ha visto desde Mallorca la luna llena de enero, el primer plenilunio de 2024 Miguel Vicens Actualizado: 25/01/2024 20:01 Ver galería > La luna llena de enero o el primer plenilunio de 2024 se ha podido contemplar este jueves desde Mallorca con nitidez y buenas condiciones meteorológicas, gracias a la situación anticiclónica que que domina el tiempo en Mallorca. Ahora que los días se van alargando desde el pasado 21 de diciembre, la luna llena ha hecho su aparición sobre el horizonte del Este a las 17.40 horas, veinte minutos antes de la puesta de sol, proporcionando algo de claridad al momento, esos veinte minutos a los que se denomina la hora dorada. No obstante, el máximo no se ha alcanzado a las 18.55 horas, cuando la apariencia de la imagen del satélite de la Tierra era un 4% más pequeño que su tamaño medio durante el año y se encontraba a una distancia de 400.989 kilómetros. Al primer plenilunio del año también se le llama luna de lobo. La denominación, según explica National Geographic, tiene su origen en el Farmer's Almanac estadounidense, que desde hace tiempo se ha dedicado a popularizar los términos usados por los pueblos nativos americanos, quienes asignaban un nombre a cada plenilunio para realizar un seguimiento del paso del tiempo y las estaciones. La próxima luna llena se podrá observar el próximo 24 de febrero, un día que la salida del satélite terrestre se producirá a las 18.37 horas, en esta ocasión un minuto después de la puesta de sol, con lo que su contemplación coincidirá con muy margen de claridad.

