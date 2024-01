Gin Eva Mallorca, destilería con más de 10 años de recorrido en el mercado, ha recibido nuevamente el reconocimiento internacional. Ha sido concretamente en los recientes World Gin Awards de Londres.

En el anuncio de los ganadores por países, el pasado 18 de enero, Gin Eva fue distinguido como el mejor productor de ginebra de España en tres ‪de las once categorías evaluadas. Los premios recibidos han sido tres medallas de oro, obteniendo así el título de ganador por país en tres categorías: en la categoría World's Best Signature Botanical para La Mallorquina, en World's Best Old Tom Gin para la Old Tom, y en World's Best Contemporary Gin para S'Horabaixa. Además, han sumado la plata y el bronce para La Canoneta y La Bergamota en Worlds Best Signature Botanical.

Esta triple distinción marca un hito significativo para la destilería. Ya en 2019, su ginebra La Mallorquina fue reconocida como la Mejor Ginebra del Mundo con un botánico destacado, la oliva mallorquina. Desde entonces, el equipo ha trabajado continuamente en perfeccionar sus destilados. En la gran Gala de Premios de la Ginebra en Londres ‪el 22 de febrero tendrán la oportunidad de competir por ser Ganadores Globales.

Göran Engquist, comerciante de vinos y distribuidor de Gin Eva en Suecia, destaca la importancia de este triunfo: "En un mercado altamente competitivo, esto es un logro excepcional, normalmente al alcance sólo de las grandes destilerías del mundo."

Stefan Winterling y Eva Maier Gómez, las mentes creativas detrás de Gin Eva, comparten su alegría: "Después de un breve receso desde 2019, este año hemos vuelto a presentar varias de nuestras ginebras y nuestro trabajo en los últimos años se ha visto recompensado. Estamos muy felices”.