El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y su pareja, Teresa Urquijo, perteneciente a la familia de los Borbón, han anunciado sus planes de casarse en 2024, según informa Beatriz Cortázar en el programa "Es la mañana de Federico". Aunque esta noticia ya se había rumoreado previamente, fue después de las elecciones municipales en junio pasado que el político de 48 años hizo su primera aparición pública con Teresa Urquijo, una madrileña de 26 años.

Martínez-Almeida, en una entrevista realizada el 18 de septiembre en el programa "Más de uno Madrid" con Pepa Gea, jugó al despiste cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un matrimonio."No hay respuesta posible porque si digo 'sí', la aludida debe pensar '¡qué estás diciendo!', y si digo 'no', debe estar pensando también '¿en quién te crees?', y si ni digo que sí ni que no parece que soy indeciso, me lo ponéis demasiado complicado". Matizó el alcalde del PP.

¿Quién es Teresa Urquijo y Moreno?

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha encontrado el amor en Teresa Urquijo Moreno, una analista financiera nacida el 8 de octubre de 1996, lo que la sitúa en sus 26 años de edad. A pesar de la diferencia de edad de 22 años entre ambos, comenzaron su relación hace seis meses después de conocerse en el ámbito laboral, según informa 'Abc'.

Teresa Urquijo proviene de la familia de los Borbón y tiene antecedentes aristocráticos tanto por parte de su madre como de su padre. Además, su progenitor es bisnieto del renombrado médico y científico Gregorio Marañón. Su hermano también ha sido mencionado en la prensa rosa debido a su relación con Victoria Federica de Marichalar y Borbón.