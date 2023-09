El viernes 29 de septiembre entra en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal aprobada por el Gobierno. Una normativa que afecta directamente a las personas que tienen mascotas y también a los dueños de los perros que, por ejemplo, tendrán que tener un seguro de responsabilidad civil obligatorio. Desde un primer momento, los veterinarios mostraron su recelo hacia una ley que, siempre han dicho, se ha redactado sin el consenso imprescindible. En un Congreso que acaban de celebrar en Córdoba los expertos han insistido: "pese a ser una ley bienintencionada", le faltan "contenidos específicos" y "tardará muchos años, no menos de veinte o treinta, en aplicarse en su totalidad".

El 29 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva Ley de Bienestar Animal. Su entrada en vigor no se producirá hasta el viernes. Entre las novedades, el seguro obligatorio para perros que deberán tener todas las razas de perros, y no sólo los potencialmente peligrosos, como sucedía ahora. Sin embargo, la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales -ese es su nombre completo- arrarancará, por el momento, sin la obligación de ese seguro o la realización de un curso de tenencia responsable, entre otros aspectos.

Consultas de profesionales

El motivo: la interinidad del Gobierno no ha permitido aprobar aún el reglamento de la Ley. En una nota informativa remitida por la Dirección General de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2023 y dirigida, entre otros, a los colegios veterinarios -que, en los últimos días, han recibido consultas provenientes de profesionales y particulares relacionadas con los cambios que supone este nuevo marco normativo- así se aclara.

El 14 de septiembre, en la citada nota informativa suscrita por el propio director general del departamento, Sergio Torres, se reconocía por escrito que "en puridad de términos jurídicos, no resulta efectivamente aplicable (la obligatoriedad del seguro) hasta que se produzca el desarrollo reglamentario". El borrador del reglamento está ya elaborado, pero no se conocerá hasta que pueda ir al Consejo de Ministros. Desde el departamento que dirige en funciones la ministra Ione Belarra, creen que esa normativa se aprobará en cuanto se forme un nuevo ejecutivo.

Los recelos

La normativa no ha estado exenta de polémica desde sus planteamientos iniciales. Desde la Organización Colegial Veterinaria (OCV) siempre han mantenido la misma postura en torno al texto. No existe concreción, aseguran. Entre sus críticas que "no se ha contado" con estos profesionales, que "falta rigor científico" y que hay "términos confusos y abstractos". Por eso prevén que "va a haber problemas en su aplicación", aseguran a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica. Llevan meses sosteniéndolo y así siguen haciéndolo.

Más de la mitad de los hogares españoles tienen una mascota, una realidad que no puede obviarse desde el punto de vista de la salud pública

El pasado sábado, en Córdoba, el Colegio Oficial de Veterinarios y la OCV organizaron el II Congreso Internacional de Sanidad y Bienestar Animal. En el encuentro se escucharon las voces de diferentes expertos que valoraron la normativa y los problemas a los que se enfrentan a diario en un contexto en el que más de la mitad de los hogares españoles tienen una mascota, una nueva realidad que no se puede obviar desde el punto de vista de la salud pública, resaltaron los profesionales.

"Numerosas imprecisiones"

Entre las intervenciones, la de un jurista, Enrique Alonso García, consejero de Estado, el primer ponente de una jornada dedicada a la Ley de Protección Animal. Desde la perspectiva del marco jurídico y profesional, afirmó que la norma posee "numerosas imprecisiones y en no menos de cuarenta ocasiones remite al desarrollo de un reglamento que aún no existe".

Para Alonso García "es una ley bienintencionada, pero carece en realidad de una base reguladora y habilitadora. Surge sin consenso, faltan contenidos específicos y me temo por tanto que tardará muchos años, no menos de veinte o treinta, en aplicarse en su totalidad".

Sólo el 27 % de los animales que llegan a refugios están identificados con microchip, por lo que urge mejorar este procedimiento, asegura el colectivo

María Luisa Fernández Miguel, vocal de Pequeños Animales de la OCV, también aludió a otras carencias. En el caso del abandono, recordó que sólo el 27 % de los animales que llegan a refugios están identificados con microchip, por lo que, dijo urge mejorar este procedimiento, y denunció "la incongruencia" que supone delegar funciones y competencias en los ayuntamientos, "cuando en España solo hay unos 220 veterinarios municipales y la inmensa mayoría de los ayuntamientos de pequeñas poblaciones no tienen recursos para este fin".

Asimismo, en el foro se puso de manifiesto que el listado positivo de animales de compañía -los que se pueden tener en casa- "no está cerrado" y se subrayó la situación que puede afectar a los profesionales clínicos en casos de eutanasia -algo que a los veterinarios les preocupa "mucho" según trasladan a este diario- y al fomento del perito veterinario en situaciones de maltrato. A los profesionales también les inquieta la colisión que puede tener la ley con las propias normativas que, en bienestar animal, ya tienen algunas comunidades autónomas.