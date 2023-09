La Junta de Andalucía es partidaria de que exista "una solicitud única" en toda España para las carreras universitarias más demandadas. El consejero andaluz de Universidad, José Carlos Villamandos, cree que este formato evitaría que se repitan casos como el de Santiago de Compostela, en cuya universidad se han quedado recientemente 20 plazas vacantes para estudiar Medicina. Así lo expuso en un desayuno informativo de Europa Press, un foro en el que colabora Unicaja Banco y defendió que "en esta carrera o en otras de Ciencia de la Salud los estudiantes interesados en cursarlas hagan una única solicitud, y la distribución de plazas se haga en un único proceso para evitar que se nos quedaran plazas vacantes".

A su juicio, lo sucedido en la prestigiosa universidad gallega "viene de una mala gestión y de una mala coordinación de todo el sistema universitario". "Actualmente hay que hacer al menos una solicitud por comunidad autónoma para estudiar Medicina y, de esa forma, habría una única solicitud, unos mismos criterios en todo el Estado, y los estudiantes desde el primer momento sabrían dónde iban", subrayó.

Selectividad

En cambio, Villamandos no vio tan clara la posibilidad de que la prueba de acceso a la universidad, la Selectividad, se convoque de forma conjunta en todo el país: "Sin tener un mismo modelo de Bachillerato, es muy complicado", apuntó. "Sí podemos trabajar, y desde las universidades en su día se solicitó, para armonizar más la Selectividad a nivel nacional en contenidos y criterios de evaluación".

Universidades privadas

El consejero de Universidad habló de la llegada de las universidades privadas a la comunidad sin la beligerancia a la que suelen recurrir ciertos rectores. Respecto a las leyes de reconocimiento de universidades privadas del Gobierno andaluz, Villamandos dijo que "si hubiese un recurso del Gobierno central, sería inconstitucional, sería una intromisión en las competencias autonómicas, a lo cual estamos acostumbrados". "No creo que lo hagan, el camino empieza ahora para estas universidades privadas, habrá controles de calidad muy exhaustivos y los criterios son los mismos que para las públicas".

A su juicio, "hay un interés en crear revuelo con las universidades privadas". "La Junta no les va a dar un sólo euro, no son competencia real en número de alumnos para la publica, la competencia se ha dado entre las universidades públicas cuando no ha existido una planificación; he sido rector de la Universidad de Córdoba, allí teníamos una privada, la Universidad Loyola, y no fue ningún problema para nuestra universidad, sino un acicate para hacer las cosas mejor", aclaró.

Villamandos ofreció su versión más política en pasajes de su intervención en los que, muy en línea con el discurso actual del PP, pidió un trato por igual a todas las comunidades o, sobre todo, cuando abordó cuestiones de su áresa que chocan con el actual Gobierno progresista del país. Sobre la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU), que se aprobó el 22 de marzo, prefirió esperar al desenlace de la investidura: "Si hay un gobierno del PP, que nos gustaría, se contempla la modificación de la LOSU en los primeros 100 días de gobierno; y, si no es así, seguiríamos trabajando en hacer un recurso de inconstitucionalidad".

Modelo de financiación

Tras la aprobación del nuevo modelo de financiación de las universidades andaluzas y las reivindicaciones que aún mantienen los rectores, Villamandos ofreció una impresión en estos términos: "Los rectores suelen ser bastante pidones, he sido rector y he pedido, aunque no he sido de los que más he pedido, creo que lo más importante es hacer una buena gestión para tu universidad; no podemos cambiar las universidades, ni ninguna administración, de un día para otro, nos hemos dado un plazo de cinco años en función de algunos indicadores", apuntó.

Asimismo, se sacudió el mantra de que está infrafinanciada la universidad en Andalucía y aseveró que "es la comunidad autónoma que más invierte en la educación universitaria". "Con este nuevo sistema, las universidades van a dejar de hablar de dinero y vamos a poder sentarnos con ella a hablar de verdaderas políticas universitarias; el nuevo modelo de financiación de las universidades trae una certidumbre que se basa en contratos programas y una cláusula de salvaguarda, que garantiza que nuestras universidades no van a recibir nunca menos dinero que el año anterior", recalcó.

A su juicio, "desde 2011 o 2012, no contábamos con un modelo de financiación de las universidades, y eso generaba una gran incertidumbre y muchas discusiones cuando había que repartir el presupuesto". "No es un mero modelo de reparto de fondos sino un modelo para mejorar las universidades, para que tengan alma y sean inclusivas", añadió.

Otros cambios

Igualmente, expuso que "desde 2010 no se les ha permitido a las universidades ofertar grados, másteres sí pero grados no, y por eso se ha hecho un decreto para que las universidades puedan adaptar sus ofertas educativas a las necesidades del mercado".

"Igual no se trata de aumentar el número de titulaciones sino de aumentar plazas en las titulaciones que ya tenemos, como puede suceder en relación al emprendimiento tecnológico con las carreras de Informática o ciertas ingenierías", dijo antes de aludir a una apuesta por la internacionalización de las universidades andaluzas en la que se trabajará con "una sola marca".

Villamandos sacó a la palestra la precariedad laboral que acompaña en las instituciones académicas a quienes se quedan en ellas como investigadores tras el doctorado, y prometió que se articularán "oportunidades" para que puedan estabilizar sus empleos. "No podemos seguir generando bolsas de frustraciones, esas convocatorias postdoctorales en las que se acaban los contratos y al final no queda nada", agregó.

Villamandos dijo, a su vez, que "en al ámbito de los proyectos de investigación se está intentando llevar a cabo una agilización administrativa que choca con la normativa estatal y europea existente", aunque dio por hecho que la convocatoria de estos proyectos se llevará a cabo este otoño. En los primeros compases de su discurso, el exrector de la Universidad de Córdoba deslizó una cita que, a la postre, conectó con sus reflexiones: "No es posible afrontar los problemas del presente con las soluciones del pasado", indicó antes de defender "la búsqueda del consenso y el diálogo" como una de las señas de identidad del actual Gobierno andaluz del PP.