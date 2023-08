Cada verano, se convierte en una de nuestras prendas preferidas porque es práctica, ligera, cómoda y muy favorecedora. Su corte cruzado y su caída drapeada crean un efecto óptico que alarga las piernas y disimula las curvas. Además, se adapta a todos los gustos, edades y ocasiones, ya que hay una gran variedad de modelos, colores, estampados y tejidos.

La falda pareo es una de las tendencias más destacadas de este verano 2023, como hemos podido ver en las colecciones de primavera-verano de diseñadores como Missoni, Ulla Johnson, Zimmermann o Fendi, que han apostado por esta prenda en sus desfiles. También la podemos encontrar en las tiendas de moda, con propuestas para todos los bolsillos y estilos.

Pero ¿cómo llevar la falda pareo con éxito? Aquí te damos algunos consejos para que le saques el máximo partido a esta prenda tan camaleónica:

• Escoge el largo que mejor te siente. La falda pareo puede ser mini, midi o maxi, dependiendo de tu altura, de tu tipo de cuerpo y de la ocasión. Si eres bajita o tienes las piernas finas, te favorecerán las faldas pareo cortas o midi. Si eliges una falda midi combínala con un top del mismo color o con el mismo estampado. Te hará parecer más alta. Si eres alta o tienes las piernas más gruesas, puedes elegir las faldas pareo largas, que te darán un aire más sofisticado.

• Combina bien la parte superior. La falda pareo combina con todo tipo de tops, desde los más simples hasta los más elaborados. Lo importante es que haya armonía entre los colores, los estampados y los tejidos. Por ejemplo, si tu falda pareo es lisa y de lino, puedes llevarla con una camisa blanca o una camiseta de rayas. Si tu falda pareo es estampada y de gasa, puedes ponerte un top liso o un crop top de encaje.

• Elige el calzado adecuado. La falda pareo queda genial con sandalias, especialmente si son planas o de tacón bajo y con flip flops, También puedes usar zapatos de esparto o cuñas si quieres ganar unos centímetros. Evita los zapatos cerrados o demasiado pesados, que rompen la armonía veraniega, fresca y sutil del look.

• Añade complementos con personalidad. La falda pareo es una prenda que llama la atención por sí misma, así que no hace falta recargarla con demasiados accesorios. Sin embargo, puedes darle un toque extra de estilo con algún complemento que refleje tu personalidad. Por ejemplo, un sombrero de paja, unas gafas de sol, un collar llamativo, un precioso brazalete o un bolso de rafia.

• Juega con los contrastes. La falda pareo es una prenda muy versátil que te permite crear looks muy diferentes según cómo la combines. Puedes optar por un estilo monocromático y elegir un top del mismo color que la falda para crear un efecto uniforme y alargador. O puedes atreverte con un estilo mix and match y mezclar diferentes estampados y colores para crear un look divertido y original.

• Adapta la falda pareo a cada ocasión. La falda pareo es una prenda que puedes usar tanto de día como de noche, tanto para ir a la oficina como para salir a cenar. Solo tienes que cambiar los complementos y el maquillaje para conseguir el look adecuado para cada momento. Por ejemplo, si quieres un look casual para ir a tomar algo, puedes llevar una falda pareo corta con una camiseta blanca, unas sandalias planas y un bolso bandolera. Si quieres un look elegante para ir a una boda, puedes llevar una falda pareo larga con un top de seda, unas sandalias de tacón y un clutch.

Como ves, la falda pareo es una prenda que te ofrece muchas posibilidades y que te hará sentir siempre guapa y cómoda.