Dice la doctora Fátima Braña, jefa del Servicio de Geriatría del Hospital Infanta Leonor (en Vallecas, Madrid), que, en un mayor, una fractura de cadera "es como una bomba que pone patas arriba toda su vida". En su servicio, el número de fracturas de este tipo atendidas al año está en torno a 300. La mayoría, mujeres (75%), edad media de 85 años y que casi siempre estaban bien funcionalmente (es decir, tenían movilidad e independencia) antes de la rotura. El Infanta Leonor ha recibido el segundo premio al 'Mejor hospital' por el resultado medio de los indicadores de calidad del Registro Nacional de Fracturas de Cadera (RNFC) en el año 2021. "Es una manera de decir: 'Es posible hacerlo bien'. Este es un problema que tiene muchísimo impacto en la vida de quien lo sufre", subraya la médico a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

El Registro Nacional de Fractura de Cadera valora las características epidemiológicas, clínicas, funcionales y asistenciales de los pacientes y su seguimiento al mes del alta en varios hospitales de España. Se dedica a recopilar información sobre las características de los mayores que hayan sufrido una fractura así y la asistencia sanitaria que reciben. Está integrado por más de 200 profesionales de toda España.

Se quejan los médicos de que existe un escaso conocimiento y concienciación sobre la gravedad que tiene la osteoporosis y las fracturas por fragilidad

Las fracturas por fragilidad son la cuarta enfermedad crónica de mayor impacto en España. En nuestro país, se producen alrededor de 330.000 cada año, una cada dos minutos. Cuatro de cada cinco personas que han sufrido una rotura son mujeres. Es la cuarta enfermedad crónica de mayor impacto y su incidencia podría aumentar un 27% en 2030 hasta alcanzar los 420.000 casos anuales por el envejecimiento de la población.

Casi tres millones de españoles tienen osteoporosis grave, pero el 80% de las personas que han sufrido, al menos, una fractura no son correctamente identificadas y, por tanto, no reciben el diagnóstico ni el manejo posterior que debieran. De hecho, se quejan los médicos, existe un escaso conocimiento, así como una falta de concienciación, en torno a la gravedad que puede adquirir la osteoporosis y las fracturas por fragilidad.

El edadismo

Lo suscribe la doctora Brañas: se minimiza el impacto que algo así tiene en una persona mayor. Quizá, por eso, porque es mayor. "Y es un gravísimo error. Porque el principal usuario del sistema sanitario, de la gestión, en cuanto a números, son las personas mayores. A los gestores les debería interesar enormemente. Son personas que viven en nuestra sociedad y son nuestros padres y abuelos y nosotros seremos esas personas si tenemos la suerte de llegar a esas edades. Es un error desde el punto de vista de la gestión, por supuesto, y desde el punto de vista de la sociedad, un error enorme", se queja la geriatra cuando habla de eso llamado edadismo.

Por eso, en el Infanta Leonor, están más que contentos. Porque les han reconocido que lo hacen bien. El Registro Nacional de Fracturas de Cadera les ha dicho que son el segundo mejor hospital en abordar esta cuestión. El Hospital Valle de los Pedroches, del Área Sanitaria Norte de Córdoba, se quedó con el primer puesto del ranking, seguido del Infanta Leonor y el de Villalba, ambos de la Comunidad de Madrid. El premio al hospital con 'mayor mejora' a lo largo del último año analizado recayó en el Hospital Obispo Polanco (Teruel), seguido de los Hospitales de Basurto (Bilbao), de Terrassa (Barcelona) y de Monforte de Lemos (Lugo).

Referentes para otros

"Sirve de estímulo para continuar haciéndolo y de referencia para otros. Es una manera de decir: 'Es posible hacerlo bien'", indica la doctora Brañas desde el Infanta Leonor. ¿Y qué es hacerlo bien?. "Es poner el foco en las necesidades de los pacientes y la fractura de cadera es un problema que tiene muchísimo impacto en la vida de quien lo sufre", responde. Por ejemplo, si se habla de mortalidad, al año, un tercio de pacientes, fallecen. "El impacto en mortalidad tiene interés pero cuando se habla de gente mayor tiene todavía más interés el impacto en su calidad de vida", añade la geriatra.

Y se explica: "Muchas personas, si no se actúa de forma correcta, no recuperan la capacidad, por ejemplo, de volver a caminar". Son personas que requieren de ingresos y uso de recursos sanitarios y sociales. "Porque a lo mejor vivías solo y ahora tienes que replantearte otra manera de vivir, al menos durante el periodo de recuperación, que es largo", apunta. En consulta, ha oído muchas veces lo que para un mayor supone, por ejemplo, no recuperar la movilidad tras una rotura: "Preferiría morirme a no recuperarme funcionalmente", le dicen a la doctora.

"Cuando te haces dependiente, impacta en el estado de ánimo, en las ganas de vivir, en la calidad de vida…", dice la geriatra

El mayor impacto, insiste la geriatra, es la pérdida de la autonomía. "No somos conscientes hasta que lo perdemos. A uno le parece normal ducharse solo, salir de casa, coger el autobús...Cuando te haces dependiente, impacta en el estado de ánimo, en las ganas de vivir, en la calidad de vida…". Además, en la fase inmediatamente posterior al alta, los pacientes necesitan de ayuda para recuperarse. Y hay quien no dispone de los recursos suficientes para contar con un cuidador.

Abordaje multidisciplinar

La jefa del Servicio de Geriatría del Hospital Infanta Leonor añade la importancia de abordar las fracturas desde un punto de vista multidisciplinar. En su hospital la atención a las personas mayores de 65 años ha sido una prioridad desde su apertura en 2008, pero especialmente desde 2012, año en el que la atención a estos pacientes se constituyó como un proceso de gestión, integrado por un equipo multidisciplinar de profesionales (Traumatología, Geriatría, Rehabilitación, Fisioterapia, Anestesia, Enfermería, quirófano y unidad de recuperación funcional, internista de la unidad de recuperación funcional y Trabajo Social).

Desde el año 2015 el proceso está liderado por la doctora Brañas Baztán y reúne a los integrantes del proceso periódicamente para plantear áreas de mejora y objetivos comunes. Porque, incide la médico, cada paciente es un mundo. Vuelve a quejarse del edadismo. "Ahí radica la especialidad de Geriatría. En dejar a un lado eso de 'por ser mayor ya no vamos a intentarlo'. Hay personas de la misma edad con situaciones completamente diferentes. Hay gente con 80 años que hace deporte de riesgo y otros de la misma edad, que son dependiente para todo".

"En los mayores lo más importante es poner todos los medios para que puedan recuperar la funcionalidad que tenían antes de ingresar", incide la doctora Brañas

A cada persona hay que darle lo que necesita, subraya. "En los mayores lo más importante es poner todos los medios para que puedan recuperar la funcionalidad que tenían antes de ingresar", insiste. Cuenta la médico un ejemplo que siempre pone a residentes y estudiantes. Tuvo a una paciente que ingresó por fractura de cadera y cuando la vio, a los tres meses, ya entraba en consulta sin bastón, ni andador. La médico estaba muy satisfecha y lo consideraba un éxito. Pero la veía triste. Le preguntó por qué. "Porque yo bailaba y ahora no puedo bailar", contestó la mujer. "A lo mejor, con esa paciente, ha ido todo bien, pero tenemos que poner los medios para que pueda volver a bailar porque a ella lo que le da calidad de vida es eso. Jamás la frase de: 'Pero, usted, ¿qué quiere?'. Si se le hace una intervención, probablemente vuelva a bailar. Ese es el tope".

Sentarse a las 24 horas

En el Infanta Leonor, más del 80% de los pacientes son intervenidos en las primeras 48 horas desde que ingresan en el hospital. El 94% se sientan en las primeras 24 horas tras la cirugía y más del 80% tienen pautada prevención secundaria de nuevas fracturas al alta .¿Es fundamental esa intervención temprana?. "La cirugía precoz es muy importante. Hemos querido mejorar el porcentaje de pacientes operados en esas primeras horas y lo hemos conseguido abordándolo desde todas las especialidades", indica la doctora Brañas.

El Registro Nacional de Fracturas de Cadera lleva más de cinco años consecutivos trabajando bajo el aval de 24 sociedades científicas con el objetivo de mejorar la calidad de la atención que reciben los pacientes que han sufrido fracturas de cadera, que es uno de los problemas de salud más importantes asociados a la edad y la fragilidad.

La distinción al Infanta Leonor ha sido otorgada entre los hospitales de toda España que han participado y es concedida por el rendimiento en indicadores de calidad, entre los que se encuentran la cirugía en menos de 48 horas, la movilización precoz del paciente, la prevención del desarrollo de úlceras por presión durante el ingreso, la recuperación de la capacidad de caminar y la prevención secundaria de nuevas fracturas mediante el tratamiento osteoprotector.

Cataluña, a la cabeza

Cataluña, es la comunidad autónoma con mayor número de Unidades de Coordinación de Fracturas. Un total de 17 hospitales de una unidad de este tipo que garantiza la evaluación, el seguimiento y el tratamiento más adecuado de los pacientes que han sufrido una fractura por fragilidad causada por la osteoporosis grave. Con esta cifra, es la primera comunidad con mayor número, concentrando el 20% del total de las 83 Unidades de Coordinación de Fracturas disponibles en el resto de la península.

Con datos del del Comité Científico de la Plataforma para la Prevención de Fracturas por Osteoporosis, aunque esta cifra haya registrado un incremento con respecto al año 2022, representa el 15% del total de centros hospitalarios españoles, un porcentaje "todavía bajo" según los expertos. Cataluña (17), Comunidad Valenciana (16) y Andalucía (11) son las comunidades autónomas con mayor número de Unidades. Por el contrario, Castilla-La Mancha, Galicia, Navarra y Aragón son las autonomías con menor implantación. Sin contabilizar La Rioja y Cantabria, que no disponen de ninguna.