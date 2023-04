Asturias supera la fase crítica de los incendios: “Quedan 22, bajo control y ya no es necesaria la ayuda de la UME ni de otras autonomías”

Asturias supera la fase mas crítica de los incendios gracias a unas condiciones meteorológicas más favorables, tras quemar más de 11.000 hectáreas, según una primera estimación provisional. “Quedan 95 bajo control y el Principado ya los puede afrontar con sus medios propios”, han asegurado esta mañana el presidente Adrián Barbón y el gerente del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), Óscar Rodriguez, en la comparecencia para hacer un balance de situación en la que también han estado los consejeros de Medio Rural y Presidencia así como representantes del dispositivo de respuesta en el que han participado más 800 personas en toda la comunidad autónoma. Y la situación mejorará más con la llegada de la lluvia. Barbón ha lanzado un mensaje contundente: “Quiero ver gente en la cárcel por esto”, ha afirmado el presidente asturiano. “Han podido morir cientos o miles de personas, como en Lisboa o California”, aseguró Barbón.

El presidente del Principado ha dado una rueda de prensa tras mantener una videoconferencia con 40 alcaldes, que le ha dejado impresionado. “Es muy duro ver al alcalde de Valdés romper a llorar”, ha descrito Barbón. “Nos ha dicho que para su concejo es volver 25 años atrás, se han perdido muchas infraestructuras hechas en los últimos años”, abundó.

En el momento de esta comparecencia, a las 11,30 de la mañana, todavía estaba activado el nivel 2 del INFOPA aunque el gerente del SEPA, Óscar Rodríguez, ya daba por hecho que el control de los 95 incendios activos permitiría reducir el nivel de alerta de manera inmediata al 1, lo que significa que el Principado ya los puede afrontar con sus medios propios más el personal del Ministerio de Transición Ecológica, con base en Tineo. Tanto la UME como el personal llegado de las autonomías vecinas de Galicia y Castilla y León podrán retirarse. Barbón quiso agradecer de manera expresa la ayuda prestada por los gobiernos de estas dos comunidades, presididos por Alfonso Rueda y Alfonso Fernández Mañueco, ambos del PP, y disculpó a Cantabria porque la comunidad que preside Miguel Ángel Revilla, “también sufre una situación muy difícil”.

"Asturias no arde, la queman", ha insistido Barbón que puso el ejemplo de Oviedo, donde se provocaron incendios "en doce puntos distintos, según me ha comunicado el alcalde, Alfredo Canteli". Para el presidente del Principado esa forma de provocar los fuegos de manera casi simultánea para, aprovechando el fuerte viento, "dificultar mucho más las labores de control y extinción" responde a "una estrategia organizada, que persigue provocar el mayor daño" y, subrayó, "ha puesto en peligro a los vecinos y a los equipos de extinción" para, más adelante, concluir que afortunadamente no hay ninguna víctima mortal. Barbón reconoció desconocer los motivos o móviles detrás de esa estrategia. "Ha sido muy grave, han podido morir cientos o miles de personas, como el pasado verano en Portugal o California", ha asegurado Barbón, quien ha agradecido expresamente la ayuda de los "muchos ganaderos, con sus tractores", llevando agua y "refrescando" muchas de las zonas afectadas. El gerente del SEPA, Óscar Rodriguez, reconoció "la labor impresionante y el trabajo de los vecinos". Ante la imposibilidad de poder usar las dos nodrizas y doce autobombas adquiridas meses atrás por el Principado y que están sin estrenar, aseguró que "en todos los incendios y sitios que necesitamos autobombas las tuvimos" para precisar que los nuevos vehículos están pendientes de incorporar una centralista para mejorar la seguridad, concretamente la capacidad de frenada, algo muy necesario para intervenir en zonas pendientes como las que suelen abundar en los incendios forestales. El uso de esta centralita, añadió, requiere una formación para todos los bomberos que usen las autobombas. El gerente del SEPA avanzó que las dos primeras autobombas nodrizas de esta nueva remesa puedan estar listas en dos semanas.