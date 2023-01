Plantar cara al Blue Monday

Mañana será el «día más triste del año». O al menos así lo bautizó la campaña publicitaria de una compañía aérea hace 13 años. Una campaña que giraba en torno a la fórmula matemática desarrollada por el psicólogo Cliff Arnall con tal de averiguar cuál era la fecha en la que se reunían las peores condiciones del año. Entre las variables, se tenían en cuenta los excesos navideños, la falta de luz solar o las motivaciones. El resultado fue el tercer lunes de enero que pasó a ser lo que hoy conocemos como Blue Monday. Desde entonces, el día se tiñe de azul, pero aunque la cuesta de enero, la vuelta a la rutina o los exámenes finales no ayuden, existen muchos motivos para darle la vuelta a la tortilla a este día.

Y es que hay mucho que celebrar. Para Ana Sainz Quesada (Anapurna para sus seguidores), una novelista gráfica mallorquina recientemente publicada en Estados Unidos dentro del proyecto Illustrating Spain, son «las cosas más sencillas». «Me hace feliz leer un buen cómic o una novela en el sofá mientras estoy con mi gato y está sonando un disco en el tocadiscos. Jugar con mi mascota o los días de no hacer nada después de una semana intensa de mucho trabajo», cuenta la ilustradora. «Para ser un poco más feliz, al mundo le falta empatía y disfrutar de las pequeñas cosas, porque belleza no le falta, quizás sí contemplación».

Pep Noguera, cofundador de la compañía teatral Diabéticas Aceleradas, a quien la vida le dio una segunda oportunidad tras su trasplante de riñón y de páncreas, coincide con la autora en que los momentos más simples son los más especiales. «Me hacen feliz muchas cosas, como seguir vivo, querer y que me quieran, subirme al escenario -sobre todo si está el teatro lleno- y despertarme y desayunar en el pueblo o en el campo. Son regalos de la vida», confiesa el actor.

Su receta para el mundo es la «libertad» y el «respeto». Noguera añade «escucharnos y mirarnos» y eso también predica Auba Estela. La joven cantante mallorquina, que empezó su trayectoria en La Voz donde compartió el fallecimiento de su padre, sabe más que nadie lo que es que la vida te de un revés y tener que volver a levantarte: «Lo que necesitaría el mundo para ser más feliz es empatía, que la gente se pusiera en la piel del otro porque nunca se sabe qué batallas se libran por dentro». A ella, le hace feliz «hacer música», «exprimir el momento» y disfrutar con lo que hace encima del escenario.

De amar su trabajo sabe mucho Karina Cappato, una pintora y restauradora argentina que llegó a Mallorca hace 21 años. «Todo funcionaría distinto si todo el mundo se dedicara a hacer lo que ama profundamente. Lo que me hace feliz es, por ejemplo, poder canalizar a través de mi pintura lo que mi cliente necesita. Me llena el alma ver cómo se emocionan», sentencia la artista. Ella no asocia el color azul con algo triste -todo lo contrario- opina que «está en todas partes»: «En el cielo, en la bandera de Argentina y en el mar mediterráneo que baña las costas de mi isla adoptiva».

La felicidad, para la guionista y escritora ganadora de un Premio Goya, Laura Gost, es tener detalles con sus seres queridos, leer y escribir: «A mí me hace feliz tener detalles con la gente a la que quiero; escribir cosas que provocan puedan provocar sensaciones en los demás y que me ayuden a mí misma a canalizar reflexiones, ideas e historias; leer libros que me dejan un sentimiento de orfandad cuando los termino y hacer siestas cuando fuera está lloviendo [...]. A veces me entristece presenciar actitudes poco empáticas en los demás, ya sea en los gestos que no se producen en el metro, en la dificultad de algunas personas de pedir perdón al tropezar con un desconocido, en el trato maleducado de algunos hacia camareros o personas que ofrecen un servicio en general, …», lamenta.

Por otro lado, para la especialista en grabado y reconocida a nivel internacional, Paula Solà, la felicidad es «autonomía» y «libertad de expresión» a la hora de crear. «El arte es una vía de escape, donde me evado del mundo y encuentro esos instantes de felicidad», explica la joven.

Las pequeñas cosas, leer, dormir, crear, querer, vivir,… Son algunas de las razones por las que muchos se levantan cada día. Razones por las que agradecer, por las que querer mejorar. Y aunque nadie tenga la receta para felicidad, lo que si tienen de sobra son razones por las que plantarse y cambiar de color el Blue Monday.