El arròs brut será la imagen que ilustre el cupón de la ONCE del sábado 14 de noviembre, dentro de la serie ‘Platos de cuchara’. Cinco millones y medio de cupones difundirán este plato típico de la gastronomía mallorquina. La presentación de este nuevo cupón contó con la participación de José Vilaseca, Delegado Territorial de la ONCE, Mae de la Concha, Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación; y Guillem Garí, propietario del restaurante El Cruce. Con esta serie de cupones la ONCE invita a conocer y degustar los guisos más típicos de las diferentes comunidades autónomas. Para ello ha contado con la colaboración de los Gobiernos autonómicos.