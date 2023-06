“El compromiso de Andy Kohlberg en el proyecto del Mallorca es total y absoluto, y lo demuestra que se haya convertido en el accionista mayoritario”, ha manifestado el CEO de Negocio de la entidad rojilla, Alfonso Díaz, en conversación telefónica con Diario de Mallorca. Díaz destaca que el cambio de accionariado, que conlleva la salida de Robert Sarver, “no supondrá ningún cambio” en el día a día del club, y que se seguirá trabajando como hasta ahora.

El ejecutivo del Mallorca desconoce quién ha dado el paso, si Kohlberg o Sarver, para la compraventa del paquete accionarial. “No sé cómo se ha gestionado la compraventa, la han llevado entre el grupo de accionistas”, asegura, y reitera que el paso dado por Kohlberg “refuerza su proyecto y compromiso con el club, que es lo más importante”. “Además”, resalta, “ha demostrado de sobra su estima por Mallorca, a la que viene cada vez con más asiduidad, y estamos en permanente contacto en el día a día de la entidad”.

Steve Nash, Stuart Holden y Graeme Le Soux continuarán en el accionariado del Mallorca pese a la salida de Sarver de la entidad

La salida de Sarver provocará la entrada de un nuevo consejero, y entre los accionistas continuarán Steve Nash, Stuart Holden y Greaeme Le Saux. A partir del 1 de julio entrará un nuevo accionista minoritario, “testimonial”, afirma Díaz, como el resto de los que acompañan a Kohlberg como accionista mayoritario en esta nueva aventura en el Mallorca.

Los escándalos que han azotado a Sarver en los Phoenix Suns y que han provocado su expulsión de la NBA y su salida de la franquicia, sin duda, han influido en la decisión del banquero de Arizona de desvincularse completamente del Mallorca. Díaz ignora de qué modo puede haber influido todo lo sucedido. “Sarver ha seguido formando parte de las decisiones importantes del club. No sé cómo ha podido influir en su decisión, pero en cualquier caso no ha sido una influencia negativa. Ha participado de la última ampliación de capital de quince millones de euros y ha sido una pieza importante. Habría que preguntarle a Sarver, yo no lo sé”, explica.

Díaz da importancia a que Kohlberg se rodeará en su reestructuración de personas “con perfil de gestores deportivos, con el objetivo de convertir al Mallorca en el grupo de top ten a nivel de ingresos y en el plano deportivo. Hay que estabilizar al club en Primera, y creo que lo estamos consiguiendo”, señala. ¿Y cuándo estará estabilizado? “Es difícil responder a esta pregunta. Hay que ver los casos del Espanyol, que ha descendido, o el Levante y Eibar, que no han logrado el ascenso. Es importante seguir en Primera, que es nuestro principal aval para seguir creciendo a medio y largo plazo”.