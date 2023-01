La actuación del VAR centró el interés de la rueda de prensa de Aguirre tras caer en Cádiz. El entrenador del Real Mallorca, que nunca habla mal de la actuación arbitral, se volvió a cuestionar los motivos que llevan a los colegiados a aprovechar o no el videoarbitraje durante los encuentros. “Me gustaría que me lo aclararan, la verdad. Me gustaría que me dijeran quién decide o no si interviene el VAR. Sigo sin entenderlo. La de Grenier es una entrada por detrás, un pisotón en la parte posterior de la pantorrilla. El de arriba tuvo que verla, pero no debió de ser lo suficientemente terco, en cambio en el penalti sí que insistió”, valoró el mexicano, quien pese a sus quejas no restó valor al triunfo de su rival: “Lo del VAR no es justificante para nuestra derrota. Ellos nos ganan bien. Creo que en la segunda parte estuvimos bien, pero ya íbamos con esa desventaja”.

