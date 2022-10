Cartulina Morada: El buscado ostracismo de Javier Aguirre

No es Javier Aguirre lo que era Luis García. Y quizás el problema es que se ha pasado de un extremo al otro de manera algo atropellada, lo que genera todavía mayor resquemor. El pasado martes la Penya Mallorquinista Miquel Contestí de Llucmajor celebraba un ‘sopar de germanor’ al que asistían Abdón Prats, Rodrigo Battaglia, Toni Amor y Alfonso Díaz. El jueves era la Penya Es Vici la que atraía la presencia del CEO de Negocio, en esta ocasión sin la presencia de ningún futbolista, ocupados en otros menesteres. En una y en otra, un mismo denominador común, la ausencia del entrenador, quien, puestos a recordar, tampoco asistió a la celebración que la Penya de Campos hizo en el mes de mayo para conmemorar su 23 aniversario. Desde su aterrizaje en la isla Aguirre tan solo ha participado en un acto con su afición y fue solo unos días después de tomar las riendas del equipo en la cena que la Unió de Penyes celebró en Son Moix. No soy quién para exigirle a Aguirre que sea como Luis García y menos para decirle dónde tiene o no tiene que ir, pero quizás mostrar algo más de arraigo no estaría de más, sobre todo teniendo en cuenta las contadas ocasiones en las que comparece por la isla su presidente Andy Kohlberg. A todo esto cabe sumar que, desde que arrancara la temporada, el preparador mexicano todavía no ha concedido ni una sola entrevista a ningún medio de la isla, algo que lógicamente llama también la atención.

Hackeo de la cuenta de Casillas: Carles Puyol ‘bromea’ con la homosexualidad de los futbolistas Iker Casillas desató ayer la polémica al escribir en su cuenta personal de Twitter un contundente mensaje: «Espero que me respeten, soy gay». Poco tiempo después el tuit desaparecía de sus redes y el exinternacional con España aclaraba que el asunto se había tratado de un ‘hackeo’, una ‘broma’ evidentemente de muy poca gracia. Sea como sea, tras el episodio vivido, quien sí quedó retratado fue su compañero Carles Puyol, estandarte ‘dels valors’ dentro del verde, pero alejado de ellos, parece, fuera de él. El excapitán del Barça respondió al mensaje de Casillas haciendo un intento infructuoso de seguir la chanza: «Es el momento de contar lo nuestro, Iker». Uno de los mejores jugadores españoles del mundo demostraba de esta manera el porqué en el fútbol masculino son pocos los futbolistas que se atreven a dar el paso de dar a conocer su homosexualidad. Si quienes tienen que ser su primer apoyo son los primeros que se ríen de ellos, mal vamos. Rafel Nadal Perelló: El tenista manacorí y su mujer acaban de ser padres de un niño Rafel Nadal y Mery Perelló ya han sido padres. El tenista y su mujer afrontarán a partir de ahora una nueva etapa en su vida que, está por ver, cómo afectará a cada una de las partes. El manacorí, que en 2020 aseguró que por su «forma de entender la familia» le «costaría tener niños y estar todas las semanas viajando por el mundo», hace frente a un noviembre cargado de cinco partidos de exhibición contra el noruego Casper Ruud en una gira por Sudámerica y México. «No creo que suponga un cambio en mi vida profesional», avisó sin embargo el tenista mallorquín hace solo unos meses en el que fue un mensaje totalmente opuesto al realizado dos años atrás.