Hi ha porter

La filosofia de joc, però sobretot la de defensar, el Mallorca l’ha duta a terme a la perfecció. El pla de Javier Aguirre ha arribat a bon port gràcies a la magnífica actuació del porter Rajkovic. El fitxatge de l’internacional serbi ha quedat justificat amb escreix, vist el seu desplegament tècnic, tàctic i físic. Predrag Rajkovic ha tingut dues intervencions clau per mantenir la porteria a zero i empatar un partit que per mèrits futbolístics hauria d’haver guanyat l’Athletic Club. El resultat és més que bo pels interessos mallorquinistes i de Javier Aguirre, que sembla no haver-se recuperat d’aquell ja llunyà dos a sis a Son Moix contra el Granada. Des d’aquell dia, el tècnic mexicà aplica la màxima de no encaixar de cap manera.

Aguirre ha deixat ben clar que jugarà amb cinc defenses davant la porteria de Rajkovic i un sol punta, Muriqi. Després, en funció del resultat, és possible que canviï, però de moment aquest serà el Mallorca que veurem, sobretot fora camp. Ara bé, en futbol, el que compta són els gols i el Mallorca, a Bilbao, només ha enviat una pilota entre els tres pals en tot el partit. És evident que té molta feina per fer i que això només és la primera jornada, però també podem dir que hem tingut bones sensacions, quan l’equip ha controlat la pilota. Les poques vegades que ho ha aconseguit, li hem intuït alguna idea, però els centrecampistes, els qui han de crear joc, estaven més pendents de defensar que d’altres coses. En tot cas, el Mallorca haurà de canviar un poc l’actitud dissabte que ve contra el Betis, a Son Moix, si vol apuntar-se la primera victòria. Però, insistim: la millor notícia és el magnífic partit que ha fet Rajkovic, un detall que cal tenir molt en compte i que aporta una gran confiança a tota la línia defensiva. Pel que hem vist a San Mamés, el Mallorca té porter.