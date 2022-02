Russo la vuelve a liar en el adiós del Mallorca de la Copa

El Mallorca ha pagado con la eliminación en los cuartos de final de la Copa del Rey el absurdo penalti de Russo poco antes del descanso ante un Rayo Vallecano que no necesita favores de nadie (1-0). Esa acción ha marcado un partido en el que los bermellones han ofrecido un buen nivel en la primera parte, pero que se han mostrado impotentes de verdad a la hora de buscar el empate tras el gol de Trejo desde los once metros. El estreno de Muriqi, Rico y Gio González ha sido desigual, con buenos detalles del delantero, con la ocasión más clara en su cabeza, y el portero, mientras que el uruguayo ha estado más discreto como extremo. Queda el consuelo de que ahora ya no habrá más distracciones para la Liga, pero lo que ha sucedido en Vallecas no deja de ser una gran oportunidad perdida para meterse en las semifinales del torneo del KO, sobre todo porque los locales tampoco han mordido tanto.

Luis García Plaza no tiene culpa de que después de una primera parte más que digna, con su equipo a un buen nivel, llegue un regalo impropio de un jugador de Primera División. Russo cometió un penalti, a todas luces evitable, al derribar desde el suelo a Álvaro García cuando se disponía a chutar. Es cierto que el central argentino ha ido a tapar una autopista que había dejado Maffeo en el flanco derecho, pero no debe ser tan inocente al ponérselo tan fácil al extremo de los locales. Trejo, desde los once metros, no ha fallado para batir a un Sergio Rico que prácticamente había estado inédito en los cuarenta y dos minutos anteriores. Y es una pena porque el Mallorca estuvo muy bien plantado, sin grandes ocasiones, ante un adversario que no ha estado tan cómodo como en el encuentro de la Liga. De hecho, los bermellones han dado el primer susto cuando Ángel ha marcado a los once minutos con una vaselina, el problema es que lo ha hecho estando en fuera de juego. Pero, al menos, ya ha sido toda una declaración de intenciones. Los visitantes, con mucha menos elaboración que en otras ocasiones, con Antonio Sánchez y Galarreta en el centro del campo, han estado ordenados y con las ideas claras, aunque fallaban a la hora de dar el último pase. Eso sí, un gran centro desde la izquierda de Jaume Costa ha sido cabeceado por Maffeo, el más activo de su equipo y que ha entrado como un tren a toda velocidad, para que la pelota se fuera desviada. No obstante, los madrileños, los mejores de la Liga en casa, también han mordido como han podido. Primero con un cabezazo de Isi, que se ha ido fuera, y después con una volea desviada de Álvaro García. Nada que infundara miedo de verdad, ni mucho menos, hasta que ha llegado el absurdo penalti de Russo. La segunda parte se ha iniciado con un paradón de Rico, que ha demostrado unos grandes reflejos con un testarazo de Álvaro García y después, ahí sí, Russo ha despejado de forma acertada cuando la pelota estaba muerta en el interior del área. Pero ha habido más. El Rayo quería sentenciar lo antes posible. Isi ha probado fortuna con un buen disparo desde la frontal que ha salido desviado. García Plaza ha movido el banquillo para buscar una reacción de los suyos con la entrada de Dani Rodríguez, Salva Sevilla y Hoppe. Y no lo ha conseguido. Costa, otra vez, ha servido un buen centro directo a la cabeza de Muriqi, que ha rematado ligeramente fuera. Eso ha sido un espejismo. El Rayo ha respondido de inmediato, con una buena acción de Santi Comesaña y un remate, muy alto, de Mario Suárez. El Mallorca no ha sabido dar un paso hacia adelante, con un Kang In Lee sin protagonismo, ante un adversario que ha sabido juntar sus líneas y esperar su momento. La ocasión más clara del choque ha llegado en el 79 después de un gran pase de Jaume Costa. Muriqi, aprovechando sus 194 centímetros, ha metido la cabeza para enviar la pelota fuera por muy poco, una pena porque Dimitrievski había salido a por uvas. Y en el tramo final ha entrado en juego el oficio del Rayo ya que ha provocado que apenas se juegue. Los siete minutos de descuento se han esfumado con el Rayo creando más peligro, con un remate al palo de Nteka incluido, y con un Mallorca incapaz de hacer daño. Hasta aquí ha llegado en el torneo del KO. Lo importante es evitar el descenso, pero las semifinales no estaban tan lejos. RAYO VALLECANO: Dimitrievski, Balliu, Catena, Mario Suárez, Rodrigues, Óscar Valentín, Santi Comesaña (Unai López, min. 62), Trejo (Nteka, min. 78), Isi (Bebé, min. 88), Álvaro García (Pathé Ciss, min.78) y Sergi Guardiola (Sylla, min.62). REAL MALLORCA: Rico, Maffeo, Valjent, Russo, Jaume Costa, Galarreta (Hoppe, min. 57), Antonio Sánchez (Battaglia, min. 73), Gio González (Salva Sevilla, min. 56), Kang In Lee (Kubo, min.76), Ángel (Dani Rodríguez, min. 56) y Muriqi. GOLES: 1-0: Trejo, de penalti (min.42). ÁRBITRO: César Soto Grado (C. Riojano). T. AMARILLAS: Santi Comesaña (min. 27);Galarreta (min. 33), Antonio Sánchez (min.51), Óscar Valentín (min.71), Trejo (min.78), Russo (min. 84), Maffeo (min. 90), Valjent (min.90); Pathé Ciss (min.97), Dimitrievski (min.97), Balliu (min. 98). T.ROJAS: No mostró.