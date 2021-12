Sin excusas ante el Llanera. Ni el terreno de juego, de césped artificial, ni las bajas sirven a Luis García como motivos para no lograr el pase a dieciseisavos. "No hay ninguna excusa. Si no pasamos estaré muy decepcionado. Oyes a la gente de allí y es el partido del año. No va a ser nada fácil. Nuestra obligación es pasar. Hay que ir al máximo, pero va a ser difícil por muchas circunstancias", ha reconocido esta mañana en la sala de prensa de Son Bibiloni.

Las sorpresivas eliminaciones de Alavés y Levante ante equipos de inferior categorías deben servir como aviso a los jugadores del Mallorca. "Para mí el fútbol es el deporte donde las inferioridades se igualan más. Si un equipo de ACB se enfrenta a uno de tres categorías inferiores gana seguro. Ayer lo que pasó al Levante, al Alavés, lo que le costó al Celta y Espanyol ganar te dice que no es fácil. Y ellos jugaron, quitando uno, jugaron en césped natural", ha explicado. El @RCD_Mallorca se enfrentará el jueves al @UDLlanera en el Nuevo Ganzábal.



👉 ¿Qué equipo pasará la eliminatoria de la #CopadelRey? — Deportes_DM (@deportes_dm) 14 de diciembre de 2021 Sobre el conjunto asturiano, el técnico espera un rival "muy físico" y alude a la adaptación al terreno de juego del Nuevo Ganzábal como clave para llevarse el encuentro. "Han hecho un equipo para su campo, muy pequeño y con dos delanteros muy grandes. Juegan un fútbol muy directo, físico y a balón parado tienen gente que domina esa situación. La clave es la motivación y predisposición de jugar al máximo. Los ejemplos de ayer y la primera parte en Segovia nos tienen que servir de alerta. Después es fútbol y todo puede pasar. Las claves son adaptarnos al terreno de juego, la motivación y respetar al Llanera", ha destacado. "Lo del césped artificial lo digo siempre. Es muy diferente al césped natural y el que ha jugado sabe la diferencia. Es una pequeña ventaja que tienen. De todas maneras, somos un equipo de tres categoría superiores y tenemos que demostrarlo en el terreno de juego. Tenemos que sobreponernos a todo eso y clasificarnos. No hay ningún objetivo en la Copa, pero puedes ir pasando rondas y plantarte en cuartos o semifinales", ha añadido. Para este encuentro, el Mallorca cuenta con ocho bajas, una larga lista en la que el último en sumarse ha sido Joan Sastre. "Es la constante que llevamos todo el año. Tenemos siete u ocho bajas para ir a Llanera. Dominik sigue fuerza. Sastre tiene un problema en el abductor que le va a impedir estar este jueves y en Granada. Raíllo, Lago, Hoppe… Galarreta por sanción y Amath. Baba está bien, pero vamos a ir con precaución. Para Granada no va a haber ningún problema con él", ha resaltado. «Jugar contra el Mallorca ya es un premio, pero vamos a ir a ganar» "Estas circunstancias me hacen ser optimista de cara al futuro porque hemos jugado una buena primera vuelta de Liga con muchas bajas siempre", ha remarcado. Quien debutará en partido oficial con el primer equipo será el joven guardameta ibicenco Leo Román. "Va a jugar Leo Román. Es un chaval en el que confiamos, es un portero de futuro y ojalá tenga una gran actuación. Me condiciona por el hecho de las fichas. En Segovia jugaron Llabrés, Gayà y Fer, que tiene ficha sub-23. Así que uno de eso tres no pueden ser titulares mañana contra el Llanera. Después sí, pero si entran tiene que ser por uno de los que tenga ficha del filial. No podemos contar con más gente del filial. Tenemos que adaptarnos con gente de la primera plantilla", ha concluido.