«Jugar contra el Mallorca ya es un premio, pero vamos a ir a ganar»

David Crespo Zurita (Palma, 1995) espera con ganas el partido de mañana de Copa del Rey ante el Mallorca. Criado en Son Bibiloni, recaló este verano en la UD Llanera tras militar en varios equipos de Balears como el Llosetense, el Formentera o la Peña Deportiva.

¿Cómo está Posada de Llanera estos días?

Está todo el mundo muy contento, solo se habla del partido de Copa del jueves contra el Mallorca. Esperemos que venga bastante gente a apoyarnos porque es una noche histórica para un pueblo tan pequeño.

¿Hubo alegría cuando salió la bola del Mallorca en el sorteo?

Siempre se espera un equipo que mueva más gente, como el Sevilla o Betis. En mi caso estoy muy contento porque voy a jugar contra el equipo de mi isla.

Es especial jugar contra el equipo en el que se formó.

Sí. Es un club donde estuve muchos años, hice muy buenos compañeros y amigos ahí. Jugué desde alevín B hasta juvenil de tercer año. Coincidí cinco o seis años con Marco Asensio y Brandon.

Ha jugado en el Llosetense, el Formentera, la Llagostera, la Peña Deportiva… ¿Cómo acaba un mallorquín en Asturias y en el Llanera?

(Se ríe). Este último mercado fue bastante raro con la creación de las nuevas categorías. Contactaron conmigo cuando ya se acababa. Me dieron buenas vibraciones. Quería probar a jugar en el norte de España y por el momento muy bien. Pensaba que lo iba a pasar peor, pero no hace tanto frío como creía.

¿El Llanera cree en eliminar al Mallorca?

Es un partido de fútbol y todo puede pasar. Obviamente sabemos que las posibilidades son pocas porque es un equipo de Primera. El premio es jugar contra ellos, pero no vamos a decir «hemos llegado hasta aquí, ya va bien». Vamos a a salir a ganar, a ponérselo lo más complicado que podamos.

La Gimnástica Segoviana les llevó a la prórroga.

Justo jugamos contra ellos la semana pasada y empatamos a cero. Fue un partido muy igualado. Eso nos da alas y motivación. Saber que podemos empatar contra un equipo que le puso las cosas difíciles al Mallorca hace que creamos que nosotros también podemos.

¿Ir a por el partido o plantar el autobús?

Aún no hemos hablado de ello. Ayer (por el lunes) entrenamos y hoy (por ayer) tenemos libre. Supongo que lo plantearemos igual que ante el Logroñés. Tenemos que ser fuertes en el balón parado. En partidos así es donde se igualan las fuerzas.

Luis García se quejó de que las medidas del Pepe Quimarán son muy reducidas, pero el partido se disputará en el Nuevo Ganzábal de Langreo. ¿Cómo es el campo?

En nuestro campo no nos dejan jugar por las dimensiones y la iluminación. El Pepe Quimarán creo que es el campo más pequeño en el que he jugado nunca. Si hubiéramos jugado aquí habría sido mucho más complicado para el Mallorca, porque nosotros estamos acostumbrados y les habríamos dado más guerra. El Ganzábal es un campo de dimensiones normales.

¿Se prepara de manera distinta un partido así?

El entrenador lo prepara igual. Creo que es lo que tiene que hacer, tampoco hay que darle más importancia. Si lo haces, igual te pones más nervioso y juegas con más presión acumulada.

La motivación es algo que ya no se tiene que exigir.

Los equipos más ‘flojos’ ya van con ese plus extra. Juegas contra un equipo de Primera, te van a ver por televisión, es como un escaparate en el que quieres hacerlo bien. Supongo que el Mallorca no tendrá esa motivación extra de jugar contra nosotros. Los equipos de Primera saben que no pueden ir con tonterías, porque cualquiera te puede cazar y te eliminan.

¿Le hace especial ilusión enfrentarse a alguno de los jugadores del Mallorca?

La verdad es que no. Conozco a Antonio, a Joan Sastre… Es cierto que Kubo, al ser del Real Madrid, es el más mediático y todos los ojos estarán sobre él. Me hace ilusión jugar contra el Mallorca en general.

¿Le pedirá la camiseta a alguien tras el encuentro?

No lo tengo pensado. Nunca he pedido una camiseta después de partidos de Copa contra equipos importantes. Lo que sí que pido son pantalones, porque me vienen bien para cuando voy a correr o al gimnasio.

