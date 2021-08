Fer Niño catapulta al Mallorca en Medizorroza

El futbolista de 20 años la picó a la perfección sobre Pacheco, en el 79, para dar al Mallorca su primer triunfo en el regreso a Primera División. En la segunda jornada de Liga, el conjunto bermellón ya suma a domicilio las mismas victorias que consiguió hace dos temporadas con Vicente Moreno al frente del equipo. Casi nada.

Todo lo que sea puntuar fuera de casa esta temporada habrá que darlo por bueno, aunque el planteamiento inicial de Luis García, ante un equipo al que él mismo catalogó fuera de su división, fue bastante más agresivo que el mostrado frente al Betis, en la primera jornada de competición.

El técnico bermellón apostó por hasta tres cambios con respecto al encuentro ante los andaluces. Se cayeron del once el lesionado Antonio Raíllo, Salva Sevilla y Ángel y entraron en su lugar Franco Russo, Take Kubo y Abdón Prats. Con el japonés en la mediapunta y Dani Rodríguez relegado al extremo izquierdo, donde mostró no sentirse especialmente cómodo.

Cinco minutos le costó al Alavés meter el primer susto en el cuerpo a los rojillos. Franco Russo protagonizó una pérdida muy grave en la salida de un balón. Robó Rioja, quien centró al punto de penalti para que Pere Pons, de cabeza, rematara a bocajarro a las manos de Manolo Reina. Pese a que fue el equipo de Calleja el que salió mejor, dominante y con mucho juego por bandas, el Mallorca también dijo la suya en los primeros minutos gracias a un buen contragolpe guiado por Take. La jugada finalizó con una balón en la frontal para Galarreta cuyo tiro, pegado al palo, lo sacó Pacheco.

No brillaba el encuentro precisamente por su ritmo, pero las indecisiones defensivas, en una y otra área, sí calentaron el partido. A partir de una de esas situaciones comprometidas, el Alavés robó en zona peligrosa. Edgar intentó definir, pero la buena salida de Reina desbarató la ocasión. En el contragolpe, fue Mboula, en su particular frenesí, quien se quedó en buena posición ante el meta del conjunto vasco, quien con extrema facilidad, se fue al suelo en el recorte para tapar al de Granollers.

El Mallorca era su banda derecha. Porque fue el Mboula, pese a sus cortocircuitos en los metros finales, el encargado de darle verticalidad al equipo durante los primeros 45 minutos en Mendizorroza. No hubo noticias de Dani Rodríguez, escorado en banda y cediendo la mediapunta a un Take Kubo al que le faltó meter algo más de picante.

Antes de coger el camino de vestuarios, precisamente el nipón puso un balón medido a la cabeza de Mboula en el lanzamiento de una falta, pero el remate del extremo se fue algo desviado por encima del larguero. El empate no era injusto para ninguno de los equipos.

El Alavés apostó por la paciencia en el reinicio del segundo periodo, pero eso tampoco hizo que el partido se desatascara para los de Javi Calleja. Todo lo contrario. En el 52, Baba firmó un soberbio centro al segundo palo. Imponente, Abdón Prats, remató de cabeza para colocar el balón, primero al larguero y luego al poste, en la que sin duda fue la mejor ocasión del partido hasta el momento.

Se sentían cómodos los bermellones, y la expulsión de Rubén Duarte, por doble amarilla en el 66, dio si cabe más alas al equipo. Luis García olió la oportunidad y sin miedo, pese a jugar lejos de su feudo, se lanzó con todo, introduciendo sobre el verde a Battaglia, Salva Sevilla, Amath y Fer Niño.

Un cuarto de hora tardó el delantero cedido por el Villarreal, con tan solo un par entrenamientos en sus espaldas, a cumplir con la premisa por la que ha sido fichado. Un balón largo y perfecto de Salva Sevilla se la comió Lejeune. Niño la picó por encima de Pacheco y, no sin falta de incertidumbre, el balón se introdujo al fondo de la red (min. 79).

El Mallorca supo aguantar el resultado sin excesivos problemas y mantuvo un resultado con el que suma cuatro de los seis puntos disputados hasta el momento. Valientes también fuera de casa.

Ficha técnica:

Alavés: Pacheco, Ximo Navarro, Laguardia, Lejeune, Duarte, Pina (Iván Martín, min. 83), Pere Pons (Pellistri, min. 83), Manu García (Loum, min. 75), Edgar (Guidetti, min. 61), Luis Rioja y Joselu (Javi López, min. 75).

Real Mallorca: Reina, Maffeo, Russo, Valjent, Oliván, Baba (Salva Sevilla, min. 69), Galarreta (Battaglia, min. 63), Dani Rodríguez, Mboula (Amath, min. 69), Take (Lago Junior, min. 87) y Abdón (Fer Niño, min. 63).

Goles: 0-1: Fer Niño (min. 79).

Árbitro: Muñiz Ruiz (Comité gallego).

Tarjetas amarillas: Lejeune (min. 38), Pablo Maffeo (min. 59), Amath (min. 72), Dani Rodríguez (min. 94).

Tarjetas rojas: Rubén Duarte, por doble amarilla en el 45 y en el 66.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de LaLiga SmartBank, disputado en Mendizorroza ante 3.968 espectadores.