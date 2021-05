El tenista manacorí Rafa Nadal, quien fuera accionista del Real Mallorca durante el mandato de Llorenç Serra Ferrer, ha incendiado las redes sociales e indignado al mallorquinismo con un tuit felicitando al Villarreal por la consecución de la Europa League.

El tenista de Manacor, que la semana que viene inicia su participación en el Roland Garros, subió en la noche de ayer un mensaje en su cuenta personal de Twitter dando la enhorabuena al conjunto castellonense: “Enhorabuena al Villarreal y a todos sus seguidores por el título de la Europa League. Muy contento. Lo merecéis”.

Las reacciones al tuit del tenista no se hicieron esperar y sentaron especialmente mal al mallorquinismo, ya que Nadal no se acordó la semana pasada de felicitar al Real Mallorca por la consecución del ascenso a Primera División. No solo eso, desde hace años, la afición del conjunto bermellón tiene en el Villarreal a su archienemigo, debido a la participación en Europa que el club presidido por Fernando Roig robó al Mallorca en los despachos.

Sin ir más lejos, el pasado 9 de marzo, Nadal también dio la enhorabuena al Sevilla por el partido que disputó ante el Dortmund en los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que el conjunto hispalense quedó eliminado de la competición europea. Todos estos mensajes no hacen sino agravar la indignación del mallorquinismo, que no entiende que el manacorí no haya tenido tiempo para dedicarle unas palabras al equipo de su tierra por su gesta.

Sí es cierto que Nadal sí dedicó un mensaje de enhorabuena al conjunto bermellón dirigido por Luis García Plaza a través de los micrófonos de la cadena Ser.

Un fuerte abrazo y ánimo a toda la afición del @SevillaFC

Lástima ayer por la eliminación pero gran lucha del equipo. 💪🏻👏🏻 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 10 de marzo de 2021

Su mensaje ha generado cientos de tuits e incluso el autoproclamado 'president del mallorquins', Àngel Aguiló, le ha dedicado un divertido vídeo.

Missatge presidencial d'urgència per a @RafaelNadal.



S'havia de fer i s'ha fet.



Per cert, passa pel meu canal de YouTube i fes-te'n subscriptor. A no se que siguis del @VillarrealCF, és clar: https://t.co/T0CJWfRc5n pic.twitter.com/JQXtufK8l5 — Àngel Aguiló Palou, President (@AngelAguiloP) 27 de mayo de 2021

Puedo llegar a comprender que se felicite al Villareal por el trabajo bien hecho,pero si eres mallorquinista es como felicitar al que se llevo a tu novia porque se ha sacado la carrera

Banyut sí

Consentit NO — Superberroenlahora 0 (Puto Ensaimada) (@esberro) 27 de mayo de 2021

En ésta humilde cuenta conocemos a Rafael Nadal desde que nos celebró un gol del Madrid en toda la face y levantándose con la bufanda al cuello en el palco. — Baguettinho (@des_fill) 26 de mayo de 2021

Mi indiferencia hacia Rafa Nadal empezó con cierta celebración en el Bernabeu.



Mi indiferencia hacia Rafa Nadal no hizo más que confirmarse anoche.



Bienvenidos al club a los que le descubrísteis anoche. Ánimo a tod@s, nunca es tarde. 😉👍 — Slice Of Life (Puto ensaïmada) (@SrdeDexter) 27 de mayo de 2021