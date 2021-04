Refermar la segona plaça

Partit discret i victòria còmoda davant el Lugo. L’equip de Luis García Plaza ha refermat la segona plaça i ha obert una escletxa important de vuit punts amb el tercer, l’Almeria. El Mallorca es va limitar a fer la feina i a continuar sumant de tres, tot i que no va fer un joc gens vistós. Segurament a aquestes alçades de la temporada no és qüestió de demanar exquisideses i el que val són les victòries. El Lugo ha justificat la trajectòria que ha tingut fins ara, ja que haurà estat el pitjor visitant, amb només dos partits guanyats fora camp. El Mallorca, conscient de la inferioritat del rival, es va posar de cara quan encara no s’havia completat el primer minut de joc i molts de futbolistes no havien ni tocat la pilota. Encaixar un gol a partir d’un servei de banda diu molt de les febleses defensives d’un equip. El segon va ser més o menys per l’estil. Una pilota que va caure a l’àrea i ningú no la va saber rebutjar. Mollejo va ser el més viu i marcà el primer gol des que arribà a Palma. El Mallorca, amb aquests dos gols, tingué al davant una defensa de plastilina. No sabrem mai si el Lugo encara manté l’essència de quan l’entrenava Quique Setien: control de la pilota, domini, passades horitzontals, però gens de profunditat. En tota l’hora i mitja, només ens fixàrem en una rematada entre els tres pals, que Reina, una vegada més, desbaratà de forma magistral. El partit no tingué grans jugades, però, a la segona part, el Mallorca canvià la manera de jugar gràcies a la reaparició de Ruiz de Galarreta, Mollejo i Álvaro. Aquesta vegada els canvis introduïts aportaren un altre aire i els futbolistes tingueren més encert. De cada vegada la temporada s’escurça i ara el Mallorca ha de viatjar a Castelló per enfrontar-se a un equip amb molts de problemes.