El Mallorca sigue muy vivo

Un gol de Cucho a seis minutos para el descanso y un segundo de Kubo a seis minutos del final han dado una trascendental victoria al Mallorca sobre el Levante en su desesperada lucha por la permanencia. El equipo de Vicente Moreno sigue muy vivo en la pelea y traspasa toda la presión a un Alavés que esta noche visita al líder y casi campeón Real Madrid. Si algo tienen los equipos de Moreno, y ya van tres temporadas en la isla, es que son persistentes. La pasada campaña en Segunda se mantuvo buena parte del curso en posiciones de promoción. La consiguió y ascendió contra pronóstico con muchos de los protagonistas del ascenso de Segunda B. Este ejercicio va camino de repetir la proeza porque no otra cosa sería si al final se mantiene entre los grandes.

Al Mallorca no le quedaba otra que ir a por el partido desde el pitido inicial. Y ha mostrado sus intenciones desde el minuto1, acechando la portería de Aitor Fernández, junto a Reina el guardameta que más para de Primera. Enfrentarse a un equipo con los deberes hechos es siempre un arma de doble filo. Nunca sabes qué rival te encontrarás, si uno relajado y pensando más en las vacaciones, u otro metido con ganas de acabar la temporada con buen sabor de boca. Lo cierto es que el equipo de Paco López, natural de un pueblo separado solo tres kilómetros de Massanasa, localidad natal de Moreno, juega bien a fútbol. Tiene jugadores muy interesantes, empezando por el propio portero, y siguiendo con Bhardi, Morales y, sobre todo, Campaña, el faro del equipo. Como se preveía, el Mallorca ha tenido que sudar tinta.

Ausente Lumor, incluso fuera de la convocatoria, Moreno ha puesto a su once de gala sabiendo que el partido importante era el de hoy. El del domingo en Sevilla queda muy lejos. Y el equipo ha salido enchufado. Ha ido a por el gol desde el primer momento, con Cucho y Kubo por las bandas, con Budimir de delantero centro. La ambición del equipo queda demostrada por el hecho de que en toda la primera parte ha disparado hasta diez veces, más que en cualquier otro partido en la temporada. A los veinte minutos ha llegado la jugada polémica del partido en una caída de Dani Rodríguez en el área. El árbitro no solo no ha señalado penalti, sino que ha mostrado tarjeta al gallego por entender que ha simulado una caída. Contacto ha habido, por lo que la amarilla sobraba.

El Mallorca ha obtenido premio a su insistencia en el minuto 39 cuando Cucho se ha anticipado a Coke para batir a Aitor Fernández en un gran centro de Pozo desde la derecha. Un gran gol por el salto del colombiano marcando todos los tiempos y su gran potencia en el remate. Lo más difícil se había conseguido. Había que mantener este resultado, puro petróleo, hasta el descanso.

Como se preveía, en la segunda parte el Levante se ha hecho con el control del balón. Peligrosamente, el Mallorca se ha limitado a defender la mínima ventaja y a intentar aprovechar la oportunidad que se le presentara. Los valencianos dominaban, pero ningún remate entre palos, tampoco el cabezazo de Roger en el minuto 68 en una gran ocasión. Fue un aviso.

Moreno no lo ha debido ver muy claro porque a veinte minutos del final ha dado entrada a Febas por Cucho, que ha abandonado el terreno de juego jurando en hebreo. No entendía el cambio. Pese a que su productividad fue menor que en el primer tiempo, su entrega es encomiable.

El calvario, la tensión finalizó a seis minutos del final con el gol de Kubo en una acción iniciada en tres cuartos del campo por el propio jugador japonés. Su remate ha sido interceptado por Aitor Fernández, el balón ha caído a los pies de Budimir, que ha centrado a Dani y este a Salva Sevilla. El remate del almeriense lo ha despejado el guardameta del Levante y el rechace lo ha aprovechado Kubo para marcar el 2-0.

El Mallorca ha cumplido con su parte y, por segunda vez en la temporada, enlaza dos victorias como local y, diez jornadas después, ha mantenido su porería a cero. Falta una tercera victoria, el próximo jueves ante el Granada, y sumar los tres puntos en Sevilla o en Pamplona. El equipo sigue en la UCI, pero con una ligera mejoría. En diez días saldremos de dudas.