El Mallorca tumba al todopoderoso Real Madrid

Como si fuera un cuento de hadas, el Mallorca ha tumbado al todopoderoso Real Madrid gracias a un golazo de Lago Junior a los siete minutos en un memorable encuentro en el que ha sabido sufrir y ha demostrado oficio (1-0). Esta victoria es de las que no se olvidan, con un Son Moix entregado, porque alimenta las esperanzas de salvación y eleva el cariño hacia un grupo de jugadores que se merecían una alegría de este calibre. Seis de los que han actuado esta noche estuvieron en el barro de la Segunda B y diez forman parte de los héroes del ascenso. Y ahora, los Sergio Ramos, Benzema y compañía se han tenido que arrodillar ante ellos. Precisamente el delantero francés ha estrellado el balón en el larguero en la más clara ocasión de los madrileños, un bagaje muy pobre de un equipo que estaba invicto en la Liga y que habla muy bien del esfuerzo de los baleares. Y no es excusa que hayan disputado los últimos diecisiete minutos con uno menos, por expulsión de Odriozola, ni mucho menos.

El partido ha empezado como si fuera un sueño de cualquier mallorquinista. De los que estaban en Segunda B, en Segunda y ahora en Primera. Como Lago Junior. El marfileño, discutido por su flojo rendimiento en este inicio de temporada, se ha marcado una jugada que recordará toda su vida. Ha recibido el balón en el centro del campo, con mucho metros por delante, y ha empezado una de sus características carreras. Ha regateado a Odriozola con facilidad y ha lanzado un disparo desde la frontal imparable para Courtois. Este tanto, maravilloso de principio a fin, ya lo había hecho como mallorquinista, pero justo cuando todo el mundo futbolístico mira este encuentro es un enorme premio. El marfileño se lo ha dedicado a Vicente Moreno, que siempre ha creído en sus virtudes. Solo era el minuto siete y quedaba un mundo por delante, pero el Mallorca ha empezado demostrando personalidad. Los blancos solo habían dado señales de vida con un tiro de Isco y otro de Vinicius, pero con este tipo de jugadores en contra es mejor estar siempre precavido. Son Moix ha vuelto a celebrar un gol, pero Budimir lo ha marcado en fuera de juego. No ha hecho falta ni consultar el VAR.

Lago, esta vez desde la derecha, ha protagonizado otra sensacional acción, pero su centro no ha encontrado rematador cuando el meta estaba absolutamente batido. No obstante, el Real Madrid ha ido despertando. Vinicius se ha convertido en una auténtica pesadilla para Joan Sastre, incapaz de frenarle. El brasileño ha disparado desviado cuando tenía toda la portería para él. Y poco después ha llegado otro gran susto. Benzema le gana la espalda a Valjent y remata el balón al larguero cuando parecía más fácil marcar. Los de Zidane han empezado a hacer daño en la banda derecha y la solución de Moreno ha sido intercambiar a los laterales para que Fran Gámez tratara de frenar a Vinicius. Precisamente el ex del Saguntino ha probado fortuna con un chut que se ha ido a córner. Pero los últimos minutos de la primera parte se le han hecho largos a los bermellones, que han resistido con oficio ante un Real Madrid que ha vuelto a apretar con un tiro de Marcelo que ha blocado Reina.

No le habrá gustado nada la primera mitad de Sastre a Moreno, porque en la segunda ha introducido a Lumor. El ghanés, nada más empezar, ha disparado alto desde fuera del área. Y Benzema ha respondido con otro chut que ha parado Reina. Los merengues solo han creado peligro por la banda de Vinicius, un martirio, pero los locales han demostrado oficio en muchas de esas jugadas. Un lanzamiento de falta de Ramos y poco más han obligado a Zidane a introducir a Rodrygo y Valverde.

Ya hacía unos minutos que Kubo estaba sobre el césped, pero eran los visitantes los que lo intentaban sin suerte ante el orden de los isleños. Hasta que en el setenta y tres Odriozola le ha hecho un regalo al Mallorca. Ha visto la segunda amarilla por una entrada innecesaria a Lago y ha dejado a los suyos con diez.

El partido estaba para que los baleares lo mataran, pero es cierto que el Real Madrid infunde respeto. Lago, con molestias físicas, ha tenido que pedir el cambio para marcharse como un héroe del césped. No es para menos. Sabe como nadie lo que ha tenido que pasar para llegar hasta aquí. Trajkovski ha sido su sustituto, pero casi ha sido un zaguero más que un atacante. Ha tocado defender con el cuchillo entre los dientes, pero más por respeto que por méritos de los de la capital. Militao, ya en el descuento, ha puesto a prueba los corazones de los mallorquinistas, pero su cabezazo ha sido atrapado por un impecable Reina. Genio y figura, como todo su equipo y los veinte mil espectadores que han festejado un triunfo para siempre.

Mallorca: Reina; Joan Sastre (Lumor, min. 46), Raíllo, Valjent, Gámez; Baba, Salva Sevilla, Lago (Trajkovski, min. 79), Dani Rodríguez; Febas (Kubo, min. 58) y Budimir.

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Sergio Ramos, Militao, Marcelo; Casemiro, James, Isco (Valverde, min. 65), Vinicius (Brahim, min. 81), Benzema y Jovic (Rodrygo, min. 65).

GOLES: 1-0; Lago Junior marca tras una gran jugada personal (min. 7);

ÁRBITRO: Alberola Rojas (Comité castellano-manchego).

T. amarillas: Joan Sastre (min. 29), Baba (min. 92),

T. Rojas: Odriozola, por doble amarilla (min. 18 y 73)